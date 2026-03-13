- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
- Copa Libertadores
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA ROJA para Trump: en medio de cambios, juez estadounidense EXIGE a su administración que siga FINANCIANDO a la agencia CFPB
Un juez ha dictaminado una orden que obliga a Trump a seguir proporcionando financiamiento a la agencia encargada de la protección del consumidor en EE. UU.
¡Mucha atención! Este viernes 13 de marzo, un juez federal emitió una orden a la administración de Trump para que reanude el financiamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos. ¿Qué expone el reciente fallo? AQUÍ lo que debes saber.
PUEDES VER: SACERDOTE activa ALERTA ROJA en Walmart: es acusado de ROBAR más de $1,000 en estos populares artículos coleccionables
Juez estadounidense exige a la administración Trump que siga financiando a la agencia CFPB
‘Reuters’ y otros portales internacionales se refirieron al reciente fallo, donde el magistrado argumentó que los altos funcionarios en EE. UU. habían tomado decisiones basadas en un asesoramiento legal inadecuado, lo que justificó su total rechazo a brindar los recursos necesarios y correspondientes.
Juez estadounidense exige a la administración Trump que siga financiando a la agencia CFPB.
Según informes de la prensa y las propias entidades, el juez de distrito Edward Davila, del Distrito Norte de California, emitió un fallo que representa una nueva crítica judicial a la administración del presidente Donald Trump en relación con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).
En su decisión de autoridad, Davila aseguró que esta entidad debería ser disuelta. Por ende, dictaminó que la administración actual siga encargándose del financiamiento a la agencia en mención.
¿Qué es CFPB y por qué es importante en Estados Unidos?
Bajo este contexto, es necesario saber que la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) es una entidad federal del país americano establecida en 2010 con el objetivo de salvaguardar a los consumidores en el ámbito financiero.
La agencia supervisa a bancos, prestamistas y diversas instituciones financieras, garantizando que las transacciones sean justas, transparentes y competitivas, además de luchar contra prácticas abusivas que puedan traer consecuencias negativas a los usuarios.
- 1
ALERTA ROJA en Walmart de Houghton Lake: PERROS DETECTORES de EXPLOSIVOS son enviados tras denuncia reportada al FBI, ¿se encontró alguna amenaza?
- 2
ALERTA ROJA en Walmart de New Hartford: joven de 27 años intenta ROBAR más de 100 artículos y termina en una FEROZ PELEA con la policía
- 3
SACERDOTE activa ALERTA ROJA en Walmart: es acusado de ROBAR más de $1,000 en estos populares artículos coleccionables
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Stetik Laser
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares
PRECIOS/ 37.80
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90