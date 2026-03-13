Las autoridades federales de Vermont señalaron que el individuo arrestado el miércoles 11 de marzo, luego de la intervención de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en una vivienda ubicada en South Burlington, no correspondía a la persona que estaban buscando. Frente a esta situación, el gobernador Phill Scott no pudo ser ajeno. ¿Qué dijo?

Gobernador de este estado rechaza las tácticas de los agentes de ICE en peligroso operativo

‘Vtdigger’ y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre la última operación del ICE en Vermont, la cual ocasionó un amplio rechazo entre funcionarios de diversos partidos políticos y organizaciones defensoras de los derechos civiles.

Al respecto, el gobernador de dicho estado, Phil Scott, calificó los eventos ocurridos en South Burlington como “totalmente innecesarios”. En un comunicado público, Scott criticó la actuación de las fuerzas del orden federales y sus tácticas que pusieron en riesgo tanto a los manifestantes y a los propios agentes.

Gobernador de este estado rechaza las tácticas de los agentes de ICE en peligroso operativo.

“Las acciones de las fuerzas del orden federales, que actuaron ayer desde fuera del estado, demuestran una vez más la falta de capacitación, coordinación, liderazgo y el uso de tácticas obsoletas que pusieron tanto a los manifestantes pacíficos como a las fuerzas del orden de Vermont en una situación difícil”, señaló.

Por su parte, la fiscal del condado de Chittenden, Sarah George, también se pronunció enérgicamente, afirmando que el ICE eligió escalar la violencia en lugar de actuar con profesionalismo. Asimismo, resaltó que, a su parecer, están enfocados en el espectáculo que en garantizar la seguridad.

¿Qué pasó en el operativo y por qué ICE recibió críticas?

Agentes del ICE llevaron a cabo un operativo que dio con el arresto de un hombre y dos mujeres la noche del miércoles en una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Dorset, en South Burlington. Este hecho se desarrolló en medio de protestas y un enfrentamiento que se prolongó durante varias horas.

Si bien, las autoridades federales optaron por no revelar las identidades de los detenidos, abogados locales confirmaron que se trataba de Cristian Humberto Jerez Andrade, de 31 años, y de las hermanas Daysi Camila Patin Patin, de 20 años, y Jissela Johana Patin Patin, de 31 años.

Lo más grave, es que, según Migrant Justice, estas personas detenidas no estaban incluidas en la orden judicial presentada por los agentes del ICE para ingresar a la vivienda el miércoles a las 17.30. Asimismo, se aclaró que no eran los conductores del auto supuestamente involucrado en las colisiones que provocaron la búsqueda federal en una transitada calle de la zona.