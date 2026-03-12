¡Mucha atención! Recientemente, un juez federal en Maryland, Estados Unidos, decidió emitir un fallo favorable al estado, lo que dejó como resultada la suspensión temporal de la edificación de un almacén en el condado de Washington, el cual iba a convertirse en un centro de detención para inmigrantes. ¿Qué pasó?

Juez suspende de manera temporal la construcción de instalaciones de ICE en este estado

‘ABC7News’ y otros portales informaron sobre la acción del juez Anthony Brown, quien emitió una orden señalando que la administración Trump no realizó un estudio de impacto ambiental necesario para las renovaciones de un almacén valorizado en 100 millones de dólares, que anteriormente pertenecía a un propietario privado.

El fiscal general de Maryland no dudó en presentar el martes 10 de marzo una solicitud de emergencia para poder detener de inmediato el proyecto, esto luego del respaldo de los líderes del condado de Washington a las iniciativas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Cabe resaltar que dicha solicitud se originó a raíz de una demanda presentada por el estado en febrero. Los proyectos de la administración Trump para el almacén situado en Williamsport podrían clasificarse como una “medida federal importante” o como una acción que requiere un “control y responsabilidad federal sustancial”, tal como se señala en la orden judicial.

¿Cuáles fueron sus argumentos?

Bajo este contexto, se deben conocer cuáles fueron los argumentos del juez federal para tomar la decisión de suspender la construcción de instalaciones de ICE en este estado.

Maryland expuso que las labores de alcantarillado implicarían trabajos significativos y podrían ocasionar contaminación en Semple Run, el arroyo Conococheague y el río Potomac. Además, todas estas obras podrían suponer amenazas para diversas especies raras y en peligro de extinción que habitan cerca a la zona.