¡Aviso importante! Luego de la polémica declaración de un juez de un tribunal del condado de Franklin sobre la ausencia de un testigo clave en un juicio, quien no asistió por miedo a ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los magistrados del Tribunal Municipal de dicho condado decidieron modificar las normas del tribunal. ¿Qué pasará ahora?

EE. UU.: Tribunal municipal modifica reglamento que impacta con ICE y sus arrestos en este condado

‘The Columbus Dispatch’ y otros portales internacionales compartieron las recientes acciones del juez de causas comunes del condado de Franklin, Chris Brown, quien señaló que parte de la responsabilidad frente a este caso recae en el Tribunal Municipal del Condado de Franklin, EE. UU.

Vale mencionar que en febrero del año pasado, el Tribunal de Causas Comunes del mismo condado implementó regulaciones que prohibían los arrestos civiles sin orden judicial en los juzgados, así como aquellos que cuenten con orden judicial dentro de las salas, a menos que exista una autorización escrita de un juez del Condado de Franklin.

EE. UU.: Tribunal municipal modifica reglamento que impacta con ICE y sus arrestos en este condado.

No obstante, el Tribunal Municipal no ha adoptado medidas similares. Según lo expuesto por el Tribunal Municipal y otras jurisdicciones, ICE ha llevado a cabo detenciones de personas que asistieron a audiencias judiciales programadas.

Ahora, las normas del Tribunal de Causas Comunes limitan efectivamente a los agentes de ICE en la realización de arrestos en sus instalaciones, y hasta el momento, ICE ha respetado estas restricciones, tal como reafirmó Brown a la prensa.

“Se les permite entrar con una orden judicial firmada, pero son poco comunes”, comentó en una entrevista. “La mayoría de las órdenes que ejecutan son administrativas sin autorización judicial”, acotó.

¿Cuáles son las últimas actualizaciones?

Según reportes, el 6 de marzo de este año, la jueza del Tribunal Municipal del Condado de Franklin, Jessica D'Varga, respondió a una solicitud de The Dispatch sobre la publicación de Brown. En un comunicado, D'Varga informó que los jueces del tribunal municipal habían votado sobre una norma propuesta relacionada con los arrestos civiles en el edificio del tribunal.

No obstante, no proporcionó detalles sobre la fecha de la votación ni aclaró si las normas impedirán que el ICE realice arrestos en el lugar. La jueza aseguró que aquel medio recibirá la política una vez que sea publicada oficialmente, lo cual se espera que ocurra dentro de poco, mientras, se mantiene la norma.