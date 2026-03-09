- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿Se confirma paro nacional indefinido de transportistas este 12 de marzo? ÚLTIMAS NOTICIAS de la nueva paralización
Gremios de transportistas convocan nuevo paro nacional indefinido para este jueves 12 de marzo debido a la inseguridad ciudadana y crisis de combustible.
La Confederación de Transportistas Terrestres del Perú y diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional indefinido a partir del jueves 12 de marzo. Esta noticia complicaría la situación del país que ya enfrenta la emergencia de gas natural; sin embargo, los manifestantes exigen soluciones al Estado.
PUEDES VER: Precio de GLP y GNV en Lima HOY, lunes 9 de marzo: CONSULTA dónde encontrar combustible con la app de Osinergmin
El actual panorama del país afecta directamente a conductores, por lo que el alza de combustible sumado la creciente ola de inseguridad, motivan a que los transportistas salgan a la calle una vez más. Además, han calificado esta movilización como "la falta de soluciones reales" por parte del Estado peruano.
Se anuncia la realización de un paro nacional indefinido a partir del 12 de marzo.
"(El sector de transporte) ha llegado a su límite", se mencionó en el comunicado, donde además precisan que esto nuevo paro de transportistas indefinido está motivado por el aumento de precios de combustible en el país, escasez de gasolina Premium y Regular e inseguridad en las carreteras.
Por otro lado, se indicó que la ruptura del ducto de gas operado por Transportadora de Gas del Perú en el distrito de Megantoni no solo generó una emergencia energética que afectó el suministro de gas natural en varias regiones del país, también pérdidas económicas para los transporistas a nivel nacional.
¿Qué propone el gremio de transportistas?
Ante esta crítica situación del país respecto al incidente que se registró en una de las tuberías que transporta el gas del proyecto Camisea, sumado a la inseguridad y extorsiones, que desde hace meses golpea duramente el sector, los transportistas plantean lo siguiente:
- Suspender de manera temporal el 40 % de la carga tributaria aplicada a los combustibles.
- Poner nuevamente en funcionamiento el fondo de compensación para hacer frente a la actual crisis energética.
- Ejecutar de forma inmediata lo establecido en la Ley N.º 31886.
- Restituir el peaje bajo el sistema 60/40.
- Evaluar nuevamente el cobro de peajes debido al deterioro de las carreteras en todo el país.
- Establecer mesas de trabajo formales, con actas firmadas, cronogramas definidos y fechas concretas para la solución de los problemas.
- 1
¿Se cancelan las clases virtuales? Minedu lanza COMUNICADO DE ÚLTIMA HORA sobre medidas por emergencia del GAS
- 2
¿Lima y Callao se quedarán SIN LUZ ante emergencia nacional por el gas? Esto AVISÓ el gobierno
- 3
¿Se confirma paro nacional indefinido de transportistas este 12 de marzo? ÚLTIMAS NOTICIAS de la nueva paralización
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90