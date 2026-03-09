La Confederación de Transportistas Terrestres del Perú y diversos gremios del sector anunciaron un paro nacional indefinido a partir del jueves 12 de marzo. Esta noticia complicaría la situación del país que ya enfrenta la emergencia de gas natural; sin embargo, los manifestantes exigen soluciones al Estado.

El actual panorama del país afecta directamente a conductores, por lo que el alza de combustible sumado la creciente ola de inseguridad, motivan a que los transportistas salgan a la calle una vez más. Además, han calificado esta movilización como "la falta de soluciones reales" por parte del Estado peruano.

Se anuncia la realización de un paro nacional indefinido a partir del 12 de marzo.

"(El sector de transporte) ha llegado a su límite", se mencionó en el comunicado, donde además precisan que esto nuevo paro de transportistas indefinido está motivado por el aumento de precios de combustible en el país, escasez de gasolina Premium y Regular e inseguridad en las carreteras.

Por otro lado, se indicó que la ruptura del ducto de gas operado por Transportadora de Gas del Perú en el distrito de Megantoni no solo generó una emergencia energética que afectó el suministro de gas natural en varias regiones del país, también pérdidas económicas para los transporistas a nivel nacional.

¿Qué propone el gremio de transportistas?

Ante esta crítica situación del país respecto al incidente que se registró en una de las tuberías que transporta el gas del proyecto Camisea, sumado a la inseguridad y extorsiones, que desde hace meses golpea duramente el sector, los transportistas plantean lo siguiente: