Castillo dio firme comentario si hay diferencias entre el juego de Fossati y de Rabanal: "Son..."
Jesús Castillo, volante de Universitario, no se guardó nada y dio una firme comparación entre el estilo de juego de Javier Rabanal y de Jorge Fossati tras perder 3-1 ante Los Chankas.
“Son dos técnicos diferentes, que nos piden cosas diferentes, pero creo que el equipo se va amoldando. Hoy me sentí más tranquilo con lo que mostró el equipo en el campo. Nunca nos tuvieron en nuestro campo, salimos a proponer siempre. Tuvimos algunas jugadas que nos costó”, afirmó.
Jesús Castillo dio firme comparación entre Javier Rabanal y Jorge Fossati tras perder ante Los Chankas
Video: L1MAX
