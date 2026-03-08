0
Castillo dio firme comentario si hay diferencias entre el juego de Fossati y de Rabanal: "Son..."

Jesús Castillo, volante de Universitario, no se guardó nada y dio una firme comparación entre el estilo de juego de Javier Rabanal y de Jorge Fossati tras perder 3-1 ante Los Chankas.

Luis Blancas
Jesús Castillo dio firme comparación entre Javier Rabanal y Jorge Fossati tras perder ante Los Chankas
Jesús Castillo dio firme comparación entre Javier Rabanal y Jorge Fossati tras perder ante Los Chankas | Composición: Paloma del Solar/Líbero/ Liga 1
“Son dos técnicos diferentes, que nos piden cosas diferentes, pero creo que el equipo se va amoldando. Hoy me sentí más tranquilo con lo que mostró el equipo en el campo. Nunca nos tuvieron en nuestro campo, salimos a proponer siempre. Tuvimos algunas jugadas que nos costó”, afirmó.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

