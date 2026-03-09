Los últimos partidos de Universitario de Deportes han dejado varias dudas en la hinchada y debido a que los fichajes no han funcionado, la idea de traer un nuevo futbolista empieza a convertirse en realidad. Tras tener el límite de extranjeros en su plantel, al cuadro crema solamente le queda la opción de contratar a un futbolista nacional. Conoce más detalles.

Universitario está en la obligación de volver a campeonar para conseguir el tetracampeonato y lograr un hecho histórico en el fútbol peruano, pero el estilo de juego que Javier Rabanal trata de imponer sería un gran obstáculo. El rendimiento de algunos de los jugadores del plantel no está siendo el mejor y por ello se han revelado algunos de los nombres que están en la mira para convertirse en jugadores cremas.

Jugador que fue campeón con Universitario volvería a la Liga 1

La temporada no empezó de la mejor manera y es que luego de no concretar victorias como visitante y ahora que sufrió su primera derrota en 2026 ante Los Chankas, la situación se complica para Javier Rabanal. Al margen de la caída, el futuro del técnico español no está en duda. Bajo esas características, el nombre de Piero Quispe no está completamente descartado.

“Piero Quispe es un rumor periodístico. Lo cierto es que la 'U' tiene un abanico de posibilidades. Está analizando, está viendo porque quieren sumar un elemento nacional antes de quincena de este mes que cierra el libro de pase”, señaló Gustavo Peralta para L1 MAX sobre las opciones que se manejan en el mundo de Universitario.

(Video: L1 MAX)

Recordemos que Piero Quispe está actualmente en Sydney de Australia, donde está hasta mayo de este año como préstamo ya que luego tiene que volver a Pumas de México. Por otro lado, también se habla de una posible llegada de Bryan Reyna, quien tendría el perfil y características que se necesitan en Universitario.

Piero Quispe dejó Universitario luego de ser campeón en 2023 y además fue premiado como el mejor jugador de aquel Torneo Clausura y de la Liga 1. Esto le ayudó a dar el gran salto internacional.