Previa Universitario vs Chankas
Así reaccionó Franco Coronel tras ser denunciado por racismo contra Cristiano de Sporting Cristal

Franco Coronel, jugador de Alianza Atlético, dejó Lima luego de ser denunciado por acto racista contra Cristiano Da Silva de Sporting Cristal. Así reaccionó ante la prensa.

Diego Medina
Franco Coronel de Alianza Atlético fue visto en su salida de Lima tras presunto acto racista.
Franco Coronel de Alianza Atlético fue visto en su salida de Lima tras presunto acto racista. | Foto: Jax Latin Media
En las últimas horas, se reportó que toda la delegación de Alianza Atlético de Sullana dejó Lima luego de su partido ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. Uno de los más buscados por la prensa fue Franco Coronel, quien fue denunciado por presunto acto racista contra Cristiano Da Silva del elenco celeste.

Franco Coronel llegó como refuerzo a Alianza Atlético en la temporada 2026.

Reacción de Franco Coronel luego de ser denunciado por acto racista

El equipo del ‘Vendaval‘ se quedó en la capital limeña luego del choque ante los ‘rimenses‘. Hoy, domingo 8 de marzo, tomó el avión para regresar a su sede natal y la prensa local estuvo a la espera de conocer el pronunciamiento de Franco Coronel por ser vinculado a un presunto comentario racista contra Cristiano Da Silva de Sporting Cristal.

Pese a que tuvo varios minutos caminando solo hacia la zona de embarque, el atacante argentino decidió no brindar declaraciones pese a todas las consultas de los periodistas. El futbolista mantuvo su silencio durante todo su trayecto y esperará el momento propicio para emitir un pronunciamiento ante este hecho que ha repercutido a nivel internacional.

(VIDEO: Jax Latin Media)

DT de Alianza Atlético explicó cómo está Franco Coronel

Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético, tomó la palabra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para referirse al estado actual de Franco Coronel. Fiel a su estilo, salió en defensa de su jugador y aguarda que se esclarezca lo sucedido para omitir una opinión sobre un hecho certero.

“No puedo dar fe de algo que no vi ni escuché. Tanto Da Silva como Coronel se tienen que hacer responsables si se dijeron algo. Habrá tiempo para saber si se equivocó el jugador de Alianza Atlético. Franco está mal, prefiere no hablar“, manifestó el estratega.

