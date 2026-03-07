0

Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Olimpia por la Copa Libertadores Sub 20 2026

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Olimpia por el debut en la Copa Libertadores Sub 20 2026.

Diego Medina
Sporting Cristal enfrenta a Olimpia en su debut por la Copa Libertadores Sub 20 2026.
Sporting Cristal enfrenta a Olimpia en su debut por la Copa Libertadores Sub 20 2026. | Foto: Conmebol
El único representante peruano en la Copa Libertadores Sub 20 2026 será Sporting Cristal. Dado su título en el Torneo Juvenil Sub 18 2025, el elenco celeste consiguió su boleto para afrontar este magno certamen continental que se llevará a cabo en Quito, Ecuador. Ante la expectativa de este campeonato, la Conmebol hizo oficial los canales oficiales de transmisión de cada uno de los compromisos.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Olimpia por Copa Libertadores Sub 20?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Olimpia por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub 20 2026 se verá por la señal en vivo de Pluto TV y DSports (anteriormente DirecTV Sports) en territorio peruano y otros países de Sudamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para verlo en la app de DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Sporting Cristal vs Olimpia por Copa Libertadores Sub 20

  • Argentina: TyC Sports, Pluto TV, DSports
  • Brasil: SporTV, Pluto TV, FlaTV, GOAT, XSports, Gol Brasil, NSports
  • Colombia: Win+, Pluto TV, DSports
  • Paraguay, Bolivia: Pluto TV, Youtube Conmebol Libertadores
  • Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: Pluto TV, DSports
Recordemos, que Sporting Cristal tendrá su debut a nivel internacional en este torneo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. De igual manera, te damos a conocer el fixture completo del elenco celeste que quiere acceder hasta las instancias finales:

Fixture Sporting Cristal en Copa Libertadores Sub 20

  • Sporting Cristal vs Olimpia - Domingo 8 de marzo (17.00 horas)
  • Sporting Cristal vs Universidad Católica de Ecuador - Miércoles 11 de marzo (19.00 horas)
  • Palmeiras vs Sporting Cristal - Sábado 14 de marzo (16.30 horas)

Vale aclarar que este horario corresponde a la zona de Ecuador, Perú y Colombia.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

