Sergio Peña es noticia en su nuevo club: ¿Qué pasó con el exjugador de Alianza Lima?

Sergio Peña es uno de los exfutbolistas de Alianza Lima que salieron del club por haber cometido un acto de indisciplina y por estar envuelto en una denuncia por presunto abuso carnal a una mujer argentina. Sin embargo, ahora que se encuentra en Turquía, ha sido noticia en su club, Sakaryaspor, por una destacada actuación en el último partido que terminó en victoria.

Sergio Peña recibió su primera gran noticia luego de su complicado momento en Alianza Lima

Con Sergio Peña como titular, Sakaryaspor consiguió una contundente victoria por 4-0 sobre Adana Demirspor en la jornada 29 de la segunda división de Turquía. El equipo verde y negro tuvo una actuación sólida que le permite tomar un respiro en la tabla de posiciones.

El marcador se abrió a los 22 minutos gracias al defensor Serkan Yavuz, quien adelantó a su equipo en el primer tiempo. Poco antes del descanso, el mediocampista Emre Demir amplió la ventaja a los 46 minutos.

Sergio Peña destacó y fue titular en la victoria de su club, Sakaryaspor, ante Adana Demirspor.

En la segunda parte, Melih Bostan se encargó de sentenciar el encuentro con un doblete: primero a los 47 minutos y luego a los 83, sellando así la goleada.

El mediocampista peruano, Peña, formó parte del once inicial y jugó todo el primer tiempo. En el segundo tiempo, fue reemplazado por Kerem Şen. Con este resultado, Sakaryaspor llegó a los 28 puntos y logró su primer triunfo del 2025, una victoria crucial que le permite empezar a respirar en la lucha por evitar el descenso a la tercera división del fútbol turco.

Sergio Peña en Sakaryaspor 2026

Sergio Peña llegó a Sakaryaspor luego de salir de forma inesperada de Alianza Lima y tras su llegada a la segunda división del fútbol de Turquía, su rendimiento ha ido de menos a más. El volante peruano ha jugado los 6 partidos posibles y todavía no ha anotado un gol.