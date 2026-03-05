DT de Los Chankas se rindió en elogios ante dos futbolistas de Universitario: "Difícil"

Universitario enfrentará a Los Chankas FC en la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en su estadio, que lleva el mismo nombre. Sin embargo, antes del encuentro, Walter Paolella, técnico del equipo de Andahuaylas, decidió no guardar silencio y elogió a dos futbolistas del equipo crema: Andy Polo y Jesús Castillo.

En la conversación con el programa 'Estudio Fútbol', Paolella, entrenador de Los Chankas, fue consultado sobre su visión del encuentro que sostendrá con Universitario en la sexta jornada del Apertura de la Liga 1.

Para el técnico argentino, la escuadra dirigida por Javier Rabanal no cuenta con el mismo rendimiento de la temporada 2026, pero señaló que de todas formas sigue siendo peligrosa.

Walter Paolella, técnico de Los Chankas FC, afirmó que su equipo no debe darle ventaja a Andy Polo o Jesús Castillo, ya que son jugadores que pueden ser muy difíciles de superar y capaces de generar ocasiones a favor de Universitario de Deportes.

"Creo que cuando se encontraron con el gol, como le sucedió en el otro partido, es como si estuvieran esperando mucho. No es el Universitario del año pasado, pero sí es peligroso. Si uno no presta atención a su delantero, a su mediocampo, a los jugadores que van por afuera, como Andy Polo o Jesús Castillo, es difícil. No hay que confiarse", afirmó.

Asimismo, Paolella indicó que el punto de quiebre para conseguir una victoria ante el conjunto crema es que la escuadra de Andahuaylas tiene que estar muy atenta para que los merengues se equivoquen y no logren goles.

"En lo personal, trato de no darle tanta importancia porque hay que dejarlos trabajar y muchas veces nosotros no ayudamos para que ellos trabajen bien. Entonces, tenemos parte y parte de culpa. Si se equivocan ellos, también nos equivocamos nosotros", concluyó.

Universitario vs Los Chankas por Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes se enfrentará a Los Chankas FC en la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 el domingo 8 de marzo de 2026 a las 3:30 p. m. (hora de Perú) en el Estadio de Andahuaylas.