Exfigura de Valencia de España se lució en los entrenamientos de Universitario

Universitario de Deportes se prepara para enfrentar a Los Chankas FC en la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Previo al gran duelo, un exfutbolista del Valencia CF de España fue visto en los entrenamientos durante el encuentro amistoso contra César Vallejo. Estamos hablando de José Guillermo del Solar.

PUEDES VER: El grave error de Hugo Ancajima que terminó en gol de César Vallejo vs Universitario

Exfutbolista de Valencia de España se lució en los entrenamientos de Universitario

"Chemo" del Solar es un viejo conocido en Universitario por haber pertenecido al equipo merengue como jugador y, a la vez, como entrenador. Por ello, en esta ocasión, siguiendo su profesión de técnico, visitó las instalaciones del Campo de Marte para dirigir a César Vallejo en el amistoso ante los cremas.

Este encuentro, liderado por Javier Rabanal para el equipo merengue y José Guillermo del Solar para el equipo trujillano, terminó en un empate 2-2 que generó buenas expectativas.

José Guillermo del Solar, exfutbolista de Valencia de España, visitó el Campo Mar de Universitario.

El ex Valencia de España, Guillermo del Solar se hizo presente en Campo Mar como parte de su preparación para el inicio de la Liga 2, donde el Club César Vallejo busca el ascenso, mientras que Universitario está a vísperas de enfrentar a Los Chankas por la fecha 6 del Torneo Apertura.

Cabe mencionar que durante la visita de Chemo del Solar a Universitario de Deportes, se pudo evidenciar al peruano junto a Rabanal y Santi Lemus, recordando cuando los tres coincidieron en el CD Tenerife de España.

José Guillermo del Solar jugó en Valencia de España.

¿Cómo le fue a José Guillermo del Solar en Valencia ?

En 1997, Chemo del Solar fue solicitado expresamente por Jorge Valdano para desempeñarse como mediocampista en el Valencia CF; sin embargo, debido al bajo rendimiento del equipo, fue relegado cuando Claudio Ranieri asumió el cargo de director técnico. En 1998, el exvolante de Universitario decidió dejar el equipo sin ningún reclamo para unirse al Besiktas de Turquía.