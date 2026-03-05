DT de la Liga 1 deja fuerte comentario sobre Universitario: "No es el del año pasado"

Universitario de Deportes marcha segundo en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 y se mantiene firme en el objetivo de salir tetracampeón de la Liga 1 esta temporada. Sin embargo, hay quienes consideran que su nivel ha decaído levemente y por ello un director técnico rival del certamen nacional sorprendió con declaraciones sobre el plantel de Javier Rabanal.

Se trata de Walter Paolella, entrenador argentino de Los Chankas y que enfrentará a la 'U' este domingo 8 de marzo en Andahuaylas por la fecha número 6 del campeonato incaico. En esa línea, en el programa A Presión le preguntaron al DT sobre el partido que sostendrá con los merengues y acerca de cómo ha analizado su rendimiento a lo largo de estas jornadas.

"No es el Universitario del año pasado, pero si es peligroso. No hay que confiarse. Se ven muchos reclamos (árbitros) que por ahí no son y todos sabemos que hay camisetas que pesan más que otras camisetas", indicó el director técnico. De esta forma, cree que el nivel de los cremas ha decaído levemente, pero todavía sigue siendo un club sumamente poderoso que puede complicarte en cualquier escenario.

Vale precisar que el duelo entre Universitario y Los Chankas será clave para ambos conjuntos debido a que los dos tienen 11 puntos en la tabla de posiciones y el ganador será líder momentáneo del Torneo Apertura debido a que Alianza Lima todavía juega el lunes, es decir un día después. En ese sentido, ambos saldrán al campo en una verdadera guerra.

Universitario vs. Los Chankas: hora y dónde ver

El partido de la Liga 1 2026 se llevará a cabo este domingo 8 de marzo desde las 15.30 horas de Perú en Estadio Los Chankas de Andahuaylas, con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV. Asimismo, podrás ver el partido totalmente online mediante Movistar Play si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.