Christofer Gonzales prefiere otro estadio antes que Matute: "Daría mi sueldo completo"

Luego de haber derrotado 1-0 a Carabobo en Venezuela, Sporting Cristal definirá la serie de la Copa Libertadores 2026 la próxima semana en el Estadio Alejandro Villanueva. En ese sentido, Christofer Gonzales, mediocampista ofensivo del cuadro celeste, sorprendió indicando que daría todo su sueldo sin pensarlo dos veces para poder jugar en otro recinto deportivo y dejar de lado Matute.

Como sabemos, los del Rímac deben ejercer localía en La Victoria debido a que el Estadio Nacional no se encuentra en condiciones de ser utilizado para el torneo internacional, ya que su césped está en mal estado por los recientes conciertos, y el Alberto Gallardo carece de las luces necesarias que requiere la Conmebol para poder jugar compromisos de noche. Por ende, se optó por pedir prestado el escenario que le pertenece a Alianza Lima.

Ante ello, en RPP le preguntaron a Christofer Gonzales sobre la idea de seguir jugando en otro recinto que no sea el de Sporting Cristal y dio una contundente opinión al respecto. "Daría mi sueldo a ojo cerrado por poner luz y poder jugar la Libertadores en el Gallardo, pero no tenemos inconveniente de jugar en Matute. La cancha está en buen estado y no hay problema con eso", indicó el mediocampista ofensivo.

Sporting Cristal buscará la clasificación a Fase de Grupos.

De esta forma, el popular 'Canchita' aseguró que le gustaría poder disputar la Copa Libertadores en el Rímac, pero no le molesta la idea de jugar en el Alejandro Villanueva de Alianza Lima porque tiene un terreno de juego adecuado para la realización del partido. Recordemos que los blanquiazules ya no siguen en competencia internacional, por lo que únicamente usarán su recinto para la Liga 1 2026.

Christofer Gonzales habló sobre Felipe Vizeau

Christofer Gonzales también habló sobre la ausencia de gol en su delantero estrella. "Vizeu nos ayuda mucho con su experiencia, confiamos en él. Lastimosamente no se le han dado los goles, pero tampoco ha tenido muchas situaciones de mano a mano. Es importante tener un jugador y una persona como él en el plantel", resaltó.

Sporting Cristal vs. Carabobo: fecha, hora y dónde ver

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs. Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores será el próximo miércoles 11 de marzo desde las 17.00 horas de Lima, Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso internacional será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica, mientras que también podrás ver el encuentro totalmente online si cuentas con una suscripción pagada a Disney Plus.