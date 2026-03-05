0
EN VIVO
Cienciano vs Melgar HOY por Copa Sudamericana

Christofer Gonzales prefiere otro estadio antes que Matute: "Daría mi sueldo completo"

Christofer Gonzales aseguró que regalaría su sueldo a ojos cerrados con tal de jugar la Copa Libertadores en otro estadio y no en Matute.

Francisco Esteves
Christofer Gonzales prefiere otro estadio ante que Matute para la Libertadores.
Christofer Gonzales prefiere otro estadio ante que Matute para la Libertadores. | Foto: Luis Jiménez | LÍBERO.
COMPARTIR

Luego de haber derrotado 1-0 a Carabobo en Venezuela, Sporting Cristal definirá la serie de la Copa Libertadores 2026 la próxima semana en el Estadio Alejandro Villanueva. En ese sentido, Christofer Gonzales, mediocampista ofensivo del cuadro celeste, sorprendió indicando que daría todo su sueldo sin pensarlo dos veces para poder jugar en otro recinto deportivo y dejar de lado Matute.

Fernando Pacheco puede volver a la Liga 1.

PUEDES VER: Fernando Pacheco puede volver a la Liga 1 tras interés de campeón peruano: "Se comunicó..."

Como sabemos, los del Rímac deben ejercer localía en La Victoria debido a que el Estadio Nacional no se encuentra en condiciones de ser utilizado para el torneo internacional, ya que su césped está en mal estado por los recientes conciertos, y el Alberto Gallardo carece de las luces necesarias que requiere la Conmebol para poder jugar compromisos de noche. Por ende, se optó por pedir prestado el escenario que le pertenece a Alianza Lima.

Ante ello, en RPP le preguntaron a Christofer Gonzales sobre la idea de seguir jugando en otro recinto que no sea el de Sporting Cristal y dio una contundente opinión al respecto. "Daría mi sueldo a ojo cerrado por poner luz y poder jugar la Libertadores en el Gallardo, pero no tenemos inconveniente de jugar en Matute. La cancha está en buen estado y no hay problema con eso", indicó el mediocampista ofensivo.

Sporting Cristal

Sporting Cristal buscará la clasificación a Fase de Grupos.

De esta forma, el popular 'Canchita' aseguró que le gustaría poder disputar la Copa Libertadores en el Rímac, pero no le molesta la idea de jugar en el Alejandro Villanueva de Alianza Lima porque tiene un terreno de juego adecuado para la realización del partido. Recordemos que los blanquiazules ya no siguen en competencia internacional, por lo que únicamente usarán su recinto para la Liga 1 2026.

Christofer Gonzales habló sobre Felipe Vizeau

Christofer Gonzales también habló sobre la ausencia de gol en su delantero estrella. "Vizeu nos ayuda mucho con su experiencia, confiamos en él. Lastimosamente no se le han dado los goles, pero tampoco ha tenido muchas situaciones de mano a mano. Es importante tener un jugador y una persona como él en el plantel", resaltó.

Sporting Cristal vs. Carabobo: fecha, hora y dónde ver

El partido de vuelta entre Sporting Cristal vs. Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores será el próximo miércoles 11 de marzo desde las 17.00 horas de Lima, Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso internacional será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica, mientras que también podrás ver el encuentro totalmente online si cuentas con una suscripción pagada a Disney Plus.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. ¡Sorpresa! Seleccionado peruano se lució con camiseta de Universitario en Campo Mar

  2. ¿Partido de Alianza vs UTC se repite tras error técnico de VAR? Abogado internacional se pronuncia

  3. Fernando Pacheco puede volver a la Liga 1 tras interés de campeón peruano: "Se comunicó..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano