Se fue de Alianza Lima y ahora avanza con su fichaje a campeón de Europa: "Préstamo"

Futbolista decidió dejar Alianza Lima y ahora está cerca de concretar su fichaje a club campeón de Europa para la temporada 2026.

Luis Blancas
Se fue de Alianza Lima y ahora está cerca de fichar por club campeón de Europa
Se fue de Alianza Lima y ahora está cerca de fichar por club campeón de Europa | Composición: Líbero
Alianza Lima ha sido cuna de grandes futbolistas que salieron de sus canteras; sin embargo, por falta de oportunidades, no lograron desarrollar su mejor juego en el club blanquiazul y se marcharon a otros equipos. Tal es el caso de Sebastián Aranda, quien ahora pertenece a Sport Boys y, debido a su talento, avanza en su fichaje para irse a Europa como un flamante jugador.

Futbolista dejó Alianza Lima y ahora avanza con su fichaje a campeón de Europa

Según informó el periodista Jorge Solari, quien está especializado en noticias del cuadro chalaco, Aranda tiene negociaciones en trámite con FK Auda de Letonia.

Asimismo, el lateral izquierdo tiene la gran virtud de que el equipo ubicado en Europa cuenta con total compromiso y ganas para avanzar por el préstamo desde Sport Boys del Callao.

Sebastián Aranda, jugador de Sport Boys, negocia su fichaje a FK Auda de Letonia.

Sebastián Aranda, jugador de Sport Boys, negocia su fichaje a FK Auda de Letonia.

"Sebastián Aranda se dirige hacia el fútbol de Letonia. El FK Auda está gestionando el préstamo del lateral del Sport Boys de Callao. El ex seleccionado sub-20 está a punto de dar el salto a Europa desde el equipo rosado", compartió el comunicador Gian Franco Zelaya en respuesta a la noticia de Solari.

Sebastián Aranda en Sport Boys

Aranda es un futbolista que se desempeñó como lateral izquierdo en Sport Boys y en ocasiones como extremo izquierdo. En el cuadro chalaco, el jugador llegó a inicios del 2025 proveniente de Alianza Lima, tras su cesión en Unión Comercio, y durante su paso disputó 22 partidos. Ahora, en 2026, ha sido titular indiscutible, jugando las 5 fechas del Torneo Apertura.

Sebastián Aranda jugó en Alianza Lima.

Sebastián Aranda jugó en Alianza Lima.

¿Cómo le fue a Sebastián Aranda en Alianza Lima?

Sebastián Aranda decidió dejar Alianza Lima, donde llegó en 2021 para jugar en la reserva del club. No obstante, fue cedido en distintas temporadas a clubes como Unión Comercio y Universidad San Martín. Debido a esta situación, el club íntimo determinó que el futbolista no continuaría en el equipo a pesar de no haber participado en la Liga 1, por lo que fichó por Sport Boys en 2025.

