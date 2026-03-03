Conar publicó audios del partido entre Alianza Lima vs UTC por la Liga 1: “Me apuré”

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) acaba de publicar los audios del VAR tras la polémica surgida en el encuentro entre Alianza Lima y UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. En ellos se puede escuchar cómo los árbitros, tras analizar las imágenes, determinaron que se debía sancionar tiro de esquina; dicha decisión terminó en el gol de Renzo Garcés para darle la victoria agónica a los blanquiazules.

En el video, publicado en la cuenta de L1 Max vía YouTube, se puede escuchar cómo, desde un primer momento, los encargados del VAR señalan que es tiro de esquina. Esto ocurrió después de que Micke Palomino pidiera información sobre la jugada.

Conar publicó audios del VAR

"Al minuto 89, tras generarse una disputa del balón entre dos adversarios, el balón sale fuera del terreno de juego y el árbitro no toma ninguna decisión. El VAR, tras observar la acción, chequea quién juega el balón para saber si fue saque de meta o saque de esquina, sin tener en cuenta que no es su línea de intervención. El árbitro le pide información a cabina y el VAR le indica que es saque de esquina, vulnerando así el protocolo del VAR".

"Cabe mencionar que uno de los principios básicos del VAR es que el árbitro debe tomar una decisión y que el VAR puede intervenir en errores de goles, penales, confusión de identidad y tarjetas rojas", fue la explicación que se da dentro del video.

No obstante, en el mismo video se puede apreciar cómo los jueces que se encuentran en la cabina dudan, hasta cierto punto, de si la decisión tomada es correcta. “¿Es tiro de esquina, brother?”, se le escucha decir a uno del VAR, para luego agregar: “Me apuré yo”.