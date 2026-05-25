Alianza Lima y su principal fortaleza para proclamarse ganador del Torneo Apertura

Alianza Lima levantó el trofeo del Torneo Apertura y ratificó que fue el equipo más sólido y regular de la primera parte de la temporada. La contundente goleada sobre Los Chankas, en un estadio Alejandro Villanueva completamente lleno, fue la confirmación de una campaña que tuvo a los íntimos como protagonistas desde el arranque.

El conjunto dirigido por Pablo Guede construyó su camino al título sobre una base que pocos lograron igualar: su rendimiento en casa. Los blanquiazules encontraron en la altura una de sus principales fortalezas, con cuatro victorias y un empate en plazas siempre complicadas. Esos puntos terminaron marcando la diferencia en la tabla.

A ello se sumó una notable solidez defensiva. Con Renzo Garcés como referente de la zaga y Alejandro Duarte respondiendo con seguridad bajo los tres palos, Alianza culminó el Apertura con apenas siete goles recibidos y una sola derrota en 16 fechas, cifras que explican gran parte de su éxito.

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Tras los festejos, el cuadro victoriano ya cambió el chip. El objetivo ahora será mantener el nivel en la Copa de la Liga y en el Torneo Clausura para acercarse al gran objetivo de la temporada: conquistar el título nacional. 'Es el objetivo', remarcó Pablo Guede tras la consagración.