La fuerte medida que tomó Pablo Guede tras salir campeón del Apertura con Alianza Lima
Pablo Guede tomó una rotunda medida con Alianza Lima tras salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima salió campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tras vencer por 3-0 a Los Chankas en la penúltima jornada del torneo. Sin embargo, Pablo Guede tomó una rotunda medida que llamó mucho la atención de los hinchas del club blanquiazul.
Durante toda la celebración y la ceremonia de premiación del plantel de Alianza, Guede optó por no permanecer en el lugar y se dirigió a los vestuarios, por lo que no estuvo presente cuando recibió el galardón al mejor técnico del Apertura ni cuando los jugadores alzaron el trofeo.
Asimismo, durante la transmisión, los periodistas de L1MAX señalaron que el entrenador argentino optó por dirigirse a los camerinos del Estadio Alejandro Villanueva y no estuvo presente en ninguna fase de la premiación oficial. "Pablo Guede se fue al vestuario y no formó parte de la premiación al comando técnico", afirmaron.
