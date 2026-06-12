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Alianza empató 0-0 ante histórico rival y desató la preocupación de los hinchas
Alianza Lima empató 0-0 ante fuerte y mítico rival desatando la total preocupación de todos los hinchas blanquiazules que esperaban una victoria.
Alianza Lima tiene el gran objetivo de consagrarse campeón de la Liga 1 ganando el Torneo Clausura y es por eso que Pablo Guede ya se prepara para la hazaña. Sin embargo, actualmente el equipo femenino del club se encuentra disputando la etapa final de la Liga Femenina 2026 y logró solo un empate 0-0 ante un fuerte rival generando la amargura de los hinchas.
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Alianza Lima empató 0-0 ante fuerte rival y generó la preocupación de los hinchas blanquiazules
Alianza Lima Femenino dejó pasar la oportunidad de garantizar de manera directa su pase a las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El equipo blanquiazul empató 0-0 ante Melgar en Arequipa y concluyó la fase regular sin el resultado que requería para evitar los cuartos de final.
Alianza Lima empató 0-0 ante Melgar por la última fecha de la Liga Femenina 2026
A lo largo del encuentro, ambos conjuntos buscaron imponer su juego y crear peligro en el área rival. No obstante, la falta de acierto en los últimos metros impidió que el marcador cambiara, lo que dejó un empate que aportó escaso beneficio a las íntimas.
Con este marcador, Alianza cerró la fase regular del Apertura en el cuarto puesto de la clasificación, con 20 puntos. Melgar, en tanto, terminó la primera parte del torneo en la quinta posición, después de acumular 14 unidades.
Próximo partido de Alianza Lima Femenino en el Torneo Apertura de la Liga Femenina
La paridad terminó definiendo también el próximo reto para ambos clubes, ya que Alianza Lima y Melgar volverán a verse las caras en la instancia de cuartos de final. El enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la ronda eliminatoria debido a la paridad mostrada durante el campeonato.
El club blanquiazul buscará imponer su experiencia y favoritismo para avanzar a las semifinales, mientras que las arequipeñas intentarán dar el golpe y seguir con vida en la lucha por el título nacional.
En la otra serie de cuartos de final, Sporting Cristal, que terminó tercero con 21 puntos, se enfrentará a Yanapuma, conjunto que consiguió su pase en la sexta posición con 13 unidades y tratará de dar la sorpresa en la instancia decisiva del torneo.
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