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Sergio Peña dio rotundo calificativo a Pablo Guede tras gritos en Alianza Lima: "Es un..."
Sergio Peña no se guardó absolutamente nada y dio fuerte calificativo a Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, tras sus gritos en cada partido en la Liga 1 2026.
Pablo Guede es el técnico que salió campeón del Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima y uno de sus métodos es gritar y dar fuertes indicaciones a sus jugadores en pleno partido. Ante ello, al exaliancista Sergio Peña le consultaron qué opinión tiene sobre el argentino y dejó un fuerte calificativo.
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Sergio Peña dio fuerte calificativo a Pablo Guede tras gritos en Alianza Lima
En conversación con el programa 'Doble Punta', Peña fue consultado sobre su relación con Guede cuando todavía era jugador de Alianza y antes de salir del club por actos de indisciplina y presunto abuso carnal a una mujer.
Para el volante peruano de 30 años, el entrenador argentino es un gran técnico y también una gran persona, ya que durante los entrenamientos siempre se reían y conversaban sobre lo vivido en la cancha.
Tal es el caso de cuando Pablo Guede le gritó con euforia a Peña en un partido amistoso durante la pretemporada en Uruguay. Reveló que el propio entrenador le explicó que esa era su forma de ser y su método.
"Pablo (Guede) es un loco, grita a todo el mundo, pero para corregir, y todo el mundo lo conoce y ya sabe que él es así, es su forma de trabajar, es su forma de ser, es su personalidad y se entiende. No he vuelto a hablar con él, pero sí, a mí como persona, como entrenador, me dejó una muy buena impresión", afirmó.
“Pablo (Guede), como entrenador, muy bien. Como persona, también. Tuve mucho contacto con él mientras estuve en Alianza. Es más, nosotros nos reíamos cuando salió ese clip de que me put** y nos reíamos. Me decía ‘Sergio, yo soy así’", concluyó.
Pablo Guede salió campeón con Alianza Lima
Pablo Guede se ha consolidado como uno de los entrenadores más relevantes de los últimos tiempos en Alianza Lima, tras conquistar el Torneo Apertura 2026 y poner fin a la racha dominante de su clásico rival, Universitario de Deportes. No obstante, para que el argentino sea considerado un técnico campeón, deberá pelear por el título nacional imponiéndose también en el Clausura.
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