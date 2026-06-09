Poder Judicial tomó radical medida por el 'apagón' en la final del 2023 entre Alianza y Universitario

Alianza Lima obtuvo un importante respaldo judicial en el proceso que mantiene por la sanción económica impuesta tras los incidentes ocurridos en la final de la Liga 1 2023 ante Universitario de Deportes. La Corte Superior de Justicia de Lima resolvió a favor del club blanquiazul al declarar fundada la demanda contencioso administrativa presentada contra la multa establecida por INDECOPI.

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La resolución no elimina la sanción en sí, pero sí cuestiona la forma en que fue determinado el monto de la penalidad. En ese sentido, el fallo ordena que la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de INDECOPI emita una nueva evaluación para fijar nuevamente el importe correspondiente.

Tras conocerse la decisión, la institución victoriana difundió un comunicado oficial en el que expresó su conformidad con el resultado del proceso. El gerente general del club, Fernando Cabada, destacó que la posición de Alianza Lima siempre estuvo orientada a que se revisaran los criterios utilizados para calcular la multa.

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"Recibimos esta sentencia con satisfacción porque confirma que nuestra posición tenía sustento y la determinación de la multa debía ser revisada", manifestó el directivo al referirse al fallo emitido por la justicia peruana.

Asimismo, Cabada mostró confianza en que las autoridades encargadas del caso actuarán respetando los principios de razonabilidad y los criterios previamente establecidos dentro de la jurisprudencia administrativa. Para el dirigente, la nueva evaluación deberá realizarse bajo parámetros objetivos y técnicos.

Finalmente, Alianza Lima reafirmó su confianza en las acciones legales que mantiene en curso y pidió que las entidades públicas involucradas resuelvan cada procedimiento con absoluta imparcialidad. El club considera que la reciente decisión judicial representa un paso importante dentro del proceso que viene afrontando desde los hechos registrados tras la definición del campeonato nacional de 2023.