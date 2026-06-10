Sergio Peña reveló su "gesto de amor" con Alianza Lima tras salir por indisciplina: "Pudimos..."

Alianza Lima tomó la radical decisión de terminar su vínculo contractual con Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano luego de que fueran incluidos en una denuncia por presunta violencia carnal contra una mujer y por presuntos actos de indisciplina. Tras ello, el volante salió al frente para aclarar cómo se dio su salida del club blanquiazul y reveló que fue un acto de amor.

Sergio Peña reveló su acto de cariño por Alianza Lima tras salir por indisciplina

En conversación con el programa 'Doble Punta', Peña fue consultado sobre cómo se dio su salida de Alianza y, en medio de ello, reveló su gesto de amor por el club al finalizar su contrato con el equipo blanquiazul.

Según contó el mediocampista de 30 años, decidió dar por terminado por cuenta propia su vínculo contractual con el club íntimo, a pesar de que podía quedarse y hacer respetar su contrato hasta que se aclare su situación en el proceso en el que fue denunciado por violencia carnal.

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Asimismo, Sergio Peña dejó en claro que fue su amor por Alianza Lima lo que lo hizo retirarse del equipo para no seguir cobrando un sueldo que no iba acorde con su rendimiento, ya que no iba a jugar; sin embargo, iba a seguir recibiendo su pago mensual.

"Nosotros pudimos decir que se respete mi contrato hasta que se demuestre lo contrario; eso es lo normal. Tú respetas mi contrato y después, si soy inocente, continúo, y si soy culpable, me separarás. Pero estando en Perú y sabiendo cómo era la situación, también era ilógico quedarnos en Alianza y que el ambiente no fuera el mejor. Yo creo que la separación fue por mutuo acuerdo —hablo de mi caso—, y también por un tema personal", comenzó.

"Yo soy hincha de Alianza, he crecido en Alianza, soy aliancista de toda la vida y mi familia también. Entendí que jamás pretendería estar en un lugar al que amo simplemente por estar ahí y terminar perjudicándolo. Yo pude haberme quedado corriendo por fuera hasta que saliera la inocencia y cobrando mi salario, pero no era lo mejor para el grupo. Yo hablo con mis compañeros, los felicité a cada uno cuando lograron el Apertura y todo bien", concluyó.

¿Cómo le fue a Sergio Peña en Alianza Lima?

Sergio Peña inició su trayectoria futbolística en las divisiones menores de Alianza Lima. Tras su destacado progreso, pasó a formar parte del plantel principal y, en 2013, fue cedido al Granada. En 2012 consiguió debutar en el fútbol peruano con el conjunto blanquiazul. Más adelante, en 2015, sumó una temporada adicional con los íntimos antes de continuar su carrera fuera del Perú.

Después de 10 años, en 2025 el mediocampista regresó a La Victoria; sin embargo, su retorno pasó prácticamente inadvertido, ya que dejó el club de manera sorpresiva tras verse involucrado en actos de indisciplina. En total, el volante disputó 48 partidos y marcó apenas 2 goles.