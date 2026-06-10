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Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: rumores, refuerzos, salidas y renovaciones

Revisa los últimos movimientos del mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. Universitario se arma, Alianza Lima contrató a su entrenador y San Martín confirmó una renovación.

    Jesús Yupanqui
    Revisa los fichajes de la Liga Peruana de Vóley para la temporada 2026-27.
    Revisa los fichajes de la Liga Peruana de Vóley para la temporada 2026-27. | FOTO: Composición Líbero
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    El mercado de pases en la Liga Peruana de Vóley se mueve de manera sorpresiva. Universitario anunció la renovación de Taya Beller y Seleisa Elisaia. Alianza Lima presentó a Alejandro Schneider como su entrenador. Brenda Lobatón también continuará en San Martín.

    Campeón con Alianza Lima fue oficializado por poderoso club brasileño. Foto: composición Líbero

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    Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

    Fichajes

    • Cristina Cuba
    • Flavia Montes
    • Allison Holland
    • Daniela Bulaich
    • Alejandro Schneider (DT)

    Salidas

    • Elina Rodríguez
    • Maeva Orlé
    • Yanlis Féliz
    • Doris Manco González
    • Maricarmen Guerrero
    • Facundo Morando (DT)

    Rumores

    • Ángela Leyva (fichaje)
    • Ivonne Montaño (fichaje)
    • Alondra Alarcón (fichaje)
    • Zoila La Rosa (fichaje)

    Renovación

    • Esmeralda Loroña

    Fichajes de Universitario Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

    Fichajes

    • Sarah Evaristo
    • Ingrid Herrada
    • Claudia Palza
    • Maricarmen Guerrero

    Rumores

    • Aixa Vigil (fichaje)
    • Ivonne Montaño (fichaje)

    Salidas

    • Angélica Malinverno
    • Alexandra Machado
    • María Paula Rodríguez
    • Mara Leao
    • Elis Bento
    • Coraima Gómez
    • Zaira Manzo

    Renovaciones

    • Karla Ortiz
    • Daniela Muñoz
    • Lucía Magallanes
    • Mirian Patiño
    • Maluh Oliveira
    • Cat Flood
    • Francisco Hervás (DT)
    • Estrella Bustamante
    • Angélica Bustamante
    • Taya Beller
    • Seleisa Elisaia

    Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Fichajes

    • Alexandra Machado

    Rumores

    • Marco Blanco (fichaje, DT)
    • Marina Scherer (fichaje)
    • Alexandra Machado (fichaje)
    • Yanlis Féliz (fichaje)
    • Meegan Hart (fichaje)
    • Julieta Lazcano (fichaje)
    • María Paula Rodríguez (fichaje)
    • Zoila La Rosa (fichaje)

    Salidas

    • Adeola Owokoniran
    • Sophia Kruczko
    • Simone Scherer
    • Shiamara Almeida
    • Andrea Sandoval
    • Flavia Montes

    Renovaciones

    • Pamela Cuya
    • Brenda Lobatón
    • Ginna López
    • Angélica Aquino
    • Brenda Lobatón

    Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

    Salidas

    • Petra Schwartzman
    • Darlevis Mosquera
    • Katherine Ramírez
    • Shanaiya Aymé
    • Bárbara Frangella
    • Cristina Cuba

    Renovaciones

    • Katheryn Ryan (confirmado)
    • Kiara Montes (confirmado)
    • Horacio Bastit (DT)

    Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Astrid Ruiz
    • Camila Pérez
    • Grecia Herrada

    Renovaciones

    • Julieta Holzmaisters

    Fichajes

    • Natalia Monteiro
    • Mariane Casas
    • Anghela Barboza
    • Coraima Gómez
    • Carolina Takahashi
    • Shiamara Almeida

    Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Astrid Ruiz
    • Camila Pérez
    • Grecia Herrada

    Renovaciones

    • Julieta Holzmaisters

    Fichajes

    • Natalia Monteiro
    • Mariane Casas
    • Anghela Barboza
    • Coraima Gómez
    • Carolina Takahashi
    • Shiamara Almeida

    Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Anghela Barboza
    • Katielle Alonzo
    • Nayeli Vílchez

    Renovaciones

    • Alexandra Muñoz
    • Florangel Terrero
    • Miryec Muñoz
    • Vielka Peralta
    • Natalia Málaga

    Fichajes

    • Andrea Sandoval
    • María Paula Rodríguez
    • Alondra Alarcón

    Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

    Fichajes

    • Almendra Escobedo
    • Nayla Da Silva
    • Valentina Valera
    • Nahir Cueva
    • Nayeli Vílchez

    Renovaciones

    • Isabel Fernández
    • Ariana Vásquez
    • Nicole Pérez
    • María José Rojas
    • Macarena Zegarra

    Salidas

    • Manuela Sierra

    Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

    Fichajes

    • Astrid Ruiz
    • Dara Herrada
    • Camila Pérez
    • Martín Rodríguez (DT)
    • Sofía Neves (Uruguay)

    Salidas

    • Tato Rivero (DT)
    • Almendra Escobedo

    Renovaciones

    • Dayanne Cure
    • Jeissy Chia
    • Keith Meneses
    • Gianella Chanca
    • Angelina Escally

    Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Mauro Boasso (DT)
    • Julibeth Payano
    • Allison Holland

    Fichajes

    • Víncius Fernández (DT)
    • Susana Castro
    • Johany Tucto
    • Linda Costa
    • Tamara Chávez
    • Milena Vilela
    • Pâmella Oliveira

    Renovaciones

    • Camila Pineda
    • Camila Mendoza
    • Ángela Jiménez
    • Liana Torres

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    • Ingrid Herrada

    ¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

    La Liga Peruana de Vóley 2026-27 todavía no tiene una fecha oficial de inicio. No obstante, si se conserva el esquema de temporadas pasadas, el torneo podría comenzar en septiembre.

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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