- Hoy:
- Partidos de hoy
- Portugal vs Nigeria
- Inglaterra vs Costa Rica
- Bolivia vs Argelia
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: rumores, refuerzos, salidas y renovaciones
Revisa los últimos movimientos del mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. Universitario se arma, Alianza Lima contrató a su entrenador y San Martín confirmó una renovación.
El mercado de pases en la Liga Peruana de Vóley se mueve de manera sorpresiva. Universitario anunció la renovación de Taya Beller y Seleisa Elisaia. Alianza Lima presentó a Alejandro Schneider como su entrenador. Brenda Lobatón también continuará en San Martín.
PUEDES VER: Campeón con Alianza Lima fue oficializado por poderoso club brasileño: "Estoy muy feliz de estar aquí"
Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Cristina Cuba
- Flavia Montes
- Allison Holland
- Daniela Bulaich
- Alejandro Schneider (DT)
Salidas
- Elina Rodríguez
- Maeva Orlé
- Yanlis Féliz
- Doris Manco González
- Maricarmen Guerrero
- Facundo Morando (DT)
Rumores
- Ángela Leyva (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
- Alondra Alarcón (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
Renovación
- Esmeralda Loroña
Fichajes de Universitario Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Sarah Evaristo
- Ingrid Herrada
- Claudia Palza
- Maricarmen Guerrero
Rumores
- Aixa Vigil (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
Salidas
- Angélica Malinverno
- Alexandra Machado
- María Paula Rodríguez
- Mara Leao
- Elis Bento
- Coraima Gómez
- Zaira Manzo
Renovaciones
- Karla Ortiz
- Daniela Muñoz
- Lucía Magallanes
- Mirian Patiño
- Maluh Oliveira
- Cat Flood
- Francisco Hervás (DT)
- Estrella Bustamante
- Angélica Bustamante
- Taya Beller
- Seleisa Elisaia
Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Alexandra Machado
Rumores
- Marco Blanco (fichaje, DT)
- Marina Scherer (fichaje)
- Alexandra Machado (fichaje)
- Yanlis Féliz (fichaje)
- Meegan Hart (fichaje)
- Julieta Lazcano (fichaje)
- María Paula Rodríguez (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
Salidas
- Adeola Owokoniran
- Sophia Kruczko
- Simone Scherer
- Shiamara Almeida
- Andrea Sandoval
- Flavia Montes
Renovaciones
- Pamela Cuya
- Brenda Lobatón
- Ginna López
- Angélica Aquino
- Brenda Lobatón
Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Salidas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
- Cristina Cuba
Renovaciones
- Katheryn Ryan (confirmado)
- Kiara Montes (confirmado)
- Horacio Bastit (DT)
Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Astrid Ruiz
- Camila Pérez
- Grecia Herrada
Renovaciones
- Julieta Holzmaisters
Fichajes
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
- Anghela Barboza
- Coraima Gómez
- Carolina Takahashi
- Shiamara Almeida
Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Astrid Ruiz
- Camila Pérez
- Grecia Herrada
Renovaciones
- Julieta Holzmaisters
Fichajes
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
- Anghela Barboza
- Coraima Gómez
- Carolina Takahashi
- Shiamara Almeida
Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Anghela Barboza
- Katielle Alonzo
- Nayeli Vílchez
Renovaciones
- Alexandra Muñoz
- Florangel Terrero
- Miryec Muñoz
- Vielka Peralta
- Natalia Málaga
Fichajes
- Andrea Sandoval
- María Paula Rodríguez
- Alondra Alarcón
Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores
Fichajes
- Almendra Escobedo
- Nayla Da Silva
- Valentina Valera
- Nahir Cueva
- Nayeli Vílchez
Renovaciones
- Isabel Fernández
- Ariana Vásquez
- Nicole Pérez
- María José Rojas
- Macarena Zegarra
Salidas
- Manuela Sierra
Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores
Fichajes
- Astrid Ruiz
- Dara Herrada
- Camila Pérez
- Martín Rodríguez (DT)
- Sofía Neves (Uruguay)
Salidas
- Tato Rivero (DT)
- Almendra Escobedo
Renovaciones
- Dayanne Cure
- Jeissy Chia
- Keith Meneses
- Gianella Chanca
- Angelina Escally
Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salidas
- Mauro Boasso (DT)
- Julibeth Payano
- Allison Holland
Fichajes
- Víncius Fernández (DT)
- Susana Castro
- Johany Tucto
- Linda Costa
- Tamara Chávez
- Milena Vilela
- Pâmella Oliveira
Renovaciones
- Camila Pineda
- Camila Mendoza
- Ángela Jiménez
- Liana Torres
Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores
Salidas
- Ingrid Herrada
¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 todavía no tiene una fecha oficial de inicio. No obstante, si se conserva el esquema de temporadas pasadas, el torneo podría comenzar en septiembre.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90