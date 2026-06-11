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Universitario confirmó que jugará torneo internacional: enfrentará a Fluminense

Pese a que no cumplió con su objetivo en la primera parte del año, Universitario confirmó que disputará un torneo internacional ante Fluminense de Brasil.

Francisco Esteves
Universitario confirmó que jugará torneo internacional.
Universitario confirmó que jugará torneo internacional. | Foto: Composición Líbero.
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Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 y también de la Copa Sudamericana, lo que generó profunda desazón en su numerosa hinchada. Sin embargo, ahora, a nivel institucional, el cuadro merengue les dio una enorme alegría a sus aficionados, debido a que confirmó su presencia en un importante torneo internacional. Te contamos todos los detalles.

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Aunque es importante precisar que no se trata del conjunto dirigido por Héctor Cúper, sino del comandado por Fabrizio Acerbi, que viene de quedar de tercero en la Liga Peruana de Vóley. “Por primera vez en la historia, nuestras Pumas fueron invitadas a disputar un torneo amistoso internacional. ¡Estamos listos para demostrar nuestra garra en la Copa Brasilia!”, informó la ‘U’ a través de sus redes sociales.

Este campeonato internacional se disputará del 1 al 3 de octubre en Brasil, y Universitario de Deportes enfrentará a Brasilia Volei y Fluminense. Precisamente en el ‘Flu’ está dirigiendo actualmente Facundo Morando, director técnico que acaba de salir tricampeón del vóley peruano con Alianza Lima. El argentino recientemente fue presentado en el elenco brasileño, por lo que las cremas volverán a toparse con él.

Universitario

Universitario jugará torneo internacional.

DT de Universitario habló sobre el torneo

Fabrizio Acerbi, director técnico de Universitario, se pronunció a través de su cuenta oficial de 'X' y se mostró sumamente emocionado por participar en la Copa Brasilia 2026. Este campeonato servirá como pretemporada de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, que comienza aproximadamente en noviembre.

Extiendo mi agradecimiento a Brasilia Volei por la invitación a este torneo internacional. Me llena de orgullo ver que la U se va posicionando como un club serio y de respeto en el ámbito internacional, lo cual hace posible está clase de invitaciones. Vamos en el camino correcto”, indicó el estratega del conjunto merengue.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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