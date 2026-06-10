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Raúl Ruidíaz entrena con histórico club en medio de los rumores de su fichaje con Universitario

Raúl Ruidíaz tomó la radical decisión de entrenar con un histórico club tras su posible fichaje fallido a Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Raúl Ruidíaz entrenó con mítico club tras su posible no fichaje a Universitario
Raúl Ruidíaz entrenó con mítico club tras su posible no fichaje a Universitario | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes continúa con la planificación de sus próximos refuerzos para el Torneo Clausura 2026, y uno de los nombres que más había circulado era el posible retorno de Raúl Ruidíaz. Sin embargo, el delantero optó por entrenar con un club histórico, luego de que su eventual fichaje por el conjunto merengue perdiera fuerzas: estamos hablando de Atlético Grau.

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Raúl Ruidíaz entrenó con mítico club tras su posible no fichaje a Universitario

El eventual retorno de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes parece alejarse cada vez más. Aunque todo hacía pensar que la 'Pulga' podía sumarse como uno de los principales refuerzos de los cremas para el Torneo Clausura, una determinación adoptada por el comando técnico de Héctor Cúper habría modificado el curso de las conversaciones.

Aunque hubo contactos y conversaciones entre ambas partes, la negociación se debilitó en los últimos días. La causa principal estaría vinculada con la planificación deportiva de Cúper, que pretende equilibrar la conformación de su plantel de cara al segundo semestre de la temporada.

Raúl Ruidíaz entrenó con Atlético Grau en medio de los rumores de su fallido fichaje a Universitario

Raúl Ruidíaz entrenó con Atlético Grau en medio de los rumores de su fallido fichaje a Universitario

De acuerdo con lo que se conoció, el técnico argentino estima que en este mercado de pases basta con sumar a un delantero con recorrido. En ese contexto, la prioridad de Universitario se ha orientado hacia Gianluca Lapadula, quien sigue al frente de la relación de posibles refuerzos para reforzar el ataque merengue.

Además, la dirigencia estudiantil también valora incorporar a otro delantero, aunque con características distintas: un futbolista más joven y con proyección, de preferencia extranjero. Esa línea de trabajo habría disminuido de forma considerable las posibilidades de concretar el regreso de Ruidíaz.

Raúl Ruidíaz entrenó con Atlético Grau en medio de los rumores de su posible no fichaje a Universitario

Lejos de prestar atención a las versiones que circulaban, el delantero peruano decidió concentrarse por completo en su presente. En los últimos días volvió a integrarse a los entrenamientos de Atlético Grau y trabaja con normalidad junto al resto del plantel, lo que refleja su compromiso con la institución piurana.

Las redes sociales del club norteño publicaron imágenes del delantero participando activamente en las prácticas, acompañado del mensaje: "Lunes a toda máquina". Con ello, quedó evidenciado que Ruidíaz mantiene la concentración en los objetivos de Grau mientras define lo que será el próximo capítulo de su carrera profesional.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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