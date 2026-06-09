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Futbolistas de Universitario llamaron a figura que está cerca de firmar con la 'U'
Jugadores del plantel de Universitario de Deportes se comunicaron con futbolista valorizado en casi medio millón de euros para concretar su fichaje al club.
Universitario de Deportes quiere salir tetracampeón del fútbol peruano, por eso busca el fichaje de distintos jugadores de alto nivel para que formen parte del plantel de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ante ello, se reveló que futbolistas del club merengue llamaron a una figura valorizada en casi medio millón para conversar sobre su posible fichaje por el equipo: estamos hablando de Gianluca Lapadula.
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Jugadores de Universitario llamaron a figura que está a un paso de firmar con la ‘U’
El periodista Gustavo Peralta reveló que algunos jugadores de Universitario conversaron directamente con Lapadula para darle detalles del equipo y comentar sobre un fichaje que podría concretarse pronto.
“Tal como informó días atrás Michael Succar , algunos jugadores de Universitario se comunicaron con Gianluca Lapadula para hablar de su posible llegada al club crema”, afirmó.
Futbolistas de Universitario llamaron a Gianluca Lapadula para hablar sobre su fichaje a la U
Cabe mencionar que Universitario de Deportes ya avanza en las negociaciones con el delantero ítalo-peruano. Sin embargo, su llegada solo dependerá de él. Asimismo, cuenta con la total aprobación del técnico Héctor Cúper.
Este fichaje de Gianluca Lapadula al cuadro merengue terminaría por cancelar el fichaje de Raúl Ruidíaz, quien también tenía avanzado su regreso al club. Sin embargo, el entrenador solo desea un delantero y este solo podría llegar si José Rivera termina yéndose.
Universitario de Deportes y sus posibles fichajes para el Torneo Clausura 2026
Universitario tiene en lista a distintos nombres como posibles refuerzos para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, todavía nada es oficial y las negociaciones siguen avanzando. Estos son algunos nombres:
- Raúl Ruidíaz
- Gianluca Lapadula
- Adrián Quiroz
- Piero Quispe
- Jordan Guivin
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