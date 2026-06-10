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Agente de Miguel Silveira impacta con fuerte denuncia contra Universitario: "Los jugadores..."

Robson Lima, representante de Miguel Silveira, se pronunció en medio de la posible salida del volante y sorprendió al realizar una fuerte denuncia contra Universitario.

Angel Curo
Agente de Miguel Silveira impacta con fuerte denuncia contra Universitario
Agente de Miguel Silveira impacta con fuerte denuncia contra Universitario | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes trabaja en las salidas de ciertos jugadores de su plantel y uno de ellos es Miguel Silveira. El volante brasileño es uno de los descartados por el club y se encuentran negociando la rescisión de su contrato en este mercado de pases. En medio de ello, su representante se pronunció para lanzar una grave acusación contra el club.

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Agente de Miguel Silveira hizo fuerte denuncia contra Universitario

Durante el programa 'Mano a mano' del canal de YouTube Denganche, Robson Lima, representante de Miguel Silveira, reveló que durante la estancia del jugador en Universitario existieron situaciones internas que no fueron del agrado del futbolista. Incluso, aseguró que algunos jugadores tuvieron una fuerte influencia en la elaboración de las alineaciones y en las sustituciones durante los partidos.

"Yo hablé con los dirigentes, no hablo a las espaldas de nadie. No me recuerdo el nombre de los jugadores, pero habían dos o tres jugadores que hacían la alineación. Llegó el momento de los cambios y decían no pongan a este o al otro", manifestó.

Video: Denganche

Tras esa afirmación, los conductores del programa le consultaron directamente si esta situación había afectado a Miguel Silveira. Ante la pregunta de si hubo ocasiones en las que el jugador iba a ingresar al campo, pero ciertos integrantes del plantel se opusieron, Lima respondió de forma categórica. "Sí", contestó el representante.

Asimismo, el agente sostuvo que en varias oportunidades el atacante ni siquiera realizaba trabajos de calentamiento durante los encuentros, mientras otros compañeros sí eran considerados como alternativas de ingreso.

"Otra cosa, ustedes miraron que él no calentaba, calentaban todos en sus puestos, pero no lo consideraban. Yo mismo llamé algunas veces para preguntar qué problema había con Miguel. No me acuerdo el partido, pero eso no sucedió una vez, sucedió con otros jugadores más", sentenció.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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