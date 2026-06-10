Universitario emociona a hinchas y busca firmar a delantero de un millón de euros: "Acercamiento"

Universitario de Deportes atraviesa un proceso de reestructuración esta temporada, en la que busca concretar varios fichajes para potenciar su plantel y conquistar el tetracampeonato de la Liga 1. En medio de ello, se conoció que la directiva ya empezó los contactos para firmar a un delantero de talla internacional, cotizado en un millón de euros.

Universitario busca firmar a delantero de un millón de euros

Durante el programa 'Modo Fútbol', Gustavo Peralta reveló que la directiva de Universitario se mueve de gran manera no solo con los fichajes, sino también para retener a sus principales figuras. Una de ellas es Álex Valera, quien tiene contrato hasta finales de temporada.

Conscientes de que el delantero puede marcharse gratis si no llegan a un acuerdo, el periodista deportivo reveló que la 'U' ya inició los contactos con el representante de Valera, aunque aún no existe un acuerdo.

Universitario ya inició el contacto para renovar el contrato de Álex Valera

"El contrato de Alex Valera se termina en diciembre. Entiendo que hubo una acercamiento con el representante en los últimos días. No significa que hay un acuerdo para extenderlo, pero si hubo el acercamiento. Si no llegan a un punto, si él quisiera puede acordar con otro club, según FIFA. Yo creo que Álex Valera va a renovar", señaló el comunicador.

En ese sentido, existe el riesgo de que Álex Valera salga del club, especialmente porque está facultado para llegar a un acuerdo con cualquier otro equipo, según la normativa de la FIFA. No obstante, Peralta tranquilizó a los hinchas al señalar que es probable que renueve.

Valor de mercado de Álex Valera

Tras convertirse en la máxima figura de Universitario en los últimos años, el portal internacional Transfermarkt decidió otorgarle una valoración de un millón de euros a Álex Valera en el mercado de pases. Este registro es el más alto de su carrera profesional y puede seguir incrementándose levemente si continúa destacando.