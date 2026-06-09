Revelan que Gianluca Lapadula aceptó la oferta de Universitario: "Lo convencieron"

Cada vez falta menos para que Gianluca Lapadula sea oficializado como jugador de Universitario de Deportes y vista la camiseta merengue. En las últimas horas, se reveló que el delantero ítalo-peruano habló con su familia y aceptó la oferta del tricampeón del fútbol peruano.

El periodista Óscar Paz reveló en el programa de YouTube 'Denganche' que no fue una negociación fácil, pero que el 'Bambino' mostró su disposición para jugar en Universitario de Deportes.

“No ha sido una negociación fácil. Había que abrir puertas y superar obstáculos, pero lo más importante era la intención del jugador. Convencieron a Lapadula. Quiere jugar en Universitario de Deportes. Habló con su familia, la respuesta es positiva y ahora viene el trabajo de la mano con el comando técnico”, empezó diciendo el comunicador.

Luego, señaló que, si bien falta la firma, que es lo más importante, Gianluca Lapadula se encuentra cuadrando plazos para estampar su rúbrica y que ya se comunicó con el comando técnico de Héctor Cúper para hablar sobre su estado.

“Lapadula tiene que cumplir unas cosas en Italia, en Europa todavía, por lo que están cuadrando plazos y fechas para que de una vez puedan cerrar el acuerdo. Falta la firma que es lo más importante. Tengo entendido que ya hubo comunicación entre el jugador y el comando técnico directamente, donde han hablado cómo está, cómo se encuentra y ustedes saben muy bien que hoy los jugadores tienen el registro de todo lo que hacen, en cuanto a números, mediciones, etc”, añadió.

Finalmente, aseguró que al 'Bambino' le seduce mucho la idea de convertirse en protagonista en Universitario de Deportes y que está motivado por vestir la camiseta merengue.

“Han conversado, han hablado, los números de Lapadula son buenos, muy buenos. Superó la media del fútbol peruano en cuanto a recorrido y distancia en las diversas zonas del campo, por lo que todo está muy encaminado y es cuestión de días para que todo llegue a un final feliz. Es verdad, falta la firma, pero lo más importante era que Lapadula muestre su predisposición y diga ‘si quiero jugar en la ‘U’ y está totalmente encaminado y sabe esta experiencia a los 36 años en Sudamérica, de vivir y pasar de ser un actor de reparto en Italia a ser un protagonista en la Liga 1 lo motiva y seduce”, finalizó.