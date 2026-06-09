La fuerte condición para que Universitario fiche juntos a Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula

Universitario de Deportes no tiene margen de error en el Torneo Clausura si quiere aspirar al tetracampeonato nacional y, por ello, su área deportiva viene trabajando en la llegada de refuerzos. En los últimos días se habló de las posibilidades de Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula para conformar una delantera de temer.

Días atrás se conoció que, por decisión de Héctor Cúper, en Ate solo se buscaría el fichaje de uno, por lo que ambos no llegarían juntos debido a que los dos delanteros tienen el mismo perfil en cuanto a edad. Sin embargo, la situación puede haber cambiado en caso se cumpla una condición.

De acuerdo con lo revelado por Gustavo Peralta, en caso finalmente José Rivera deje el club, la puerta se podría abrir para Ruidíaz, porque se necesitaría un delantero más en el plantel, especialmente cuando se presume que el próximo esquema que se utilizará en el elenco crema es el 4-4-2.

"Me contaban hace un rato que hay una situación que podía ser que Raúl Ruidíaz llegue, al margen de la cláusula y el esfuerzo del jugador, y tiene que ver con que tal vez se vaya el 'Tunche'. Si termina yéndose, eso abre más el camino para Ruidíaz", dijo el periodista en Modo Fútbol.

Raúl Ruidíaz todavía tiene chances de volver a Universitario

Más allá de la información de que el fichaje de la 'Pulga' está descartado, el comunicador aseguró que los diálogos con el todavía jugador de Atlético Grau continúan y su llegada está supeditada al futuro del 'Tunche', quien está buscando opciones en otros clubes tras su incidente con la camiseta merengue.

"Si se va el 'Tunche', el cupo de posición lo podría tomar Ruidíaz. Eso puede pasar, pero hay que ver si Rivera se va. No es verdad que Ruidíaz esté descartado", agregó.

Según lo revelado, a estas alturas también avanza lo de Lapadula, con quien se estarían ultimando detalles que, más allá de lo deportivo, tienen relación con lo logístico y su vida familiar en la capital peruana. Eso sí, para concretar la llegada de ‘Lapa’ se tiene que conseguir la resolución de contrato con Sekou Gassama.



