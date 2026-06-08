Revelan que algunos jugadores de Universitario no quieren a Raúl Ruidíaz: "Hay un problema"

Raúl Ruidíaz es uno de los nombres que la dirigencia de Universitario viene considerando para que se convierta en el nuevo fichaje crema para el Torneo Clausura. Sin embargo, hasta ahora, aún no han llegado a un acuerdo final, pese a que el futbolista ha hecho de todo para que se dé y parece que existen problemas con algunos jugadores del plantel actual.

En el último programa de YouTube 'Denganche', el periodista Mauricio Loret de Mola señaló que existe un freno para que Raúl Ruidíaz llegue a Universitario de Deportes y que ese problema tiene que ver con algunos miembros del vestuario.

“Repetimos lo que lo que dijimos la vez pasada, ¿no? Yo yo entiendo que Raúl Ruidíaz ha hecho todo lo que estuvo a su alcance, o ha hecho todo lo que está en su alcance para poder jugar en la U. Todo. Incluso eh se ha mostrado ha mostrado interés en en ayudar con la cláusula, todo como para poder vestirse de crema nuevamente”, empezó diciendo el comunicador.

Luego, añadió que el entrenador Héctor Cúper está enterado de que existe un problema con algunos futbolistas cremas: “Yo entiendo que ese no no sería el freno, ¿no? Ese no sería el freno, el único freno, porque se habla, o según lo que me dicen, es que Cúper ya sabe que hay un problema con alguno del del vestuario y que quizás hay algunos del vestuario que no lo quieren”.

No obstante, también resaltó que el propio entrenador ha pedido que puedan solucionar esto en caso de que Ruidíaz se convierta en nuevo jugador merengue: “Algunos que sí, otros que quizás no y ese sería un mínimo impedimento porque entiendo que han pedido que se solucione esto, en caso vaya a llegar”.

Finalmente, dejó una reflexión: “Ahora, están grandes, ¿no? Están grandes. O sea, ya ya ya le frenaron la llegada una vez, que no le frenen la llegada dos veces, pues, ¿no? Así como ellos también tenían el sueño de volver a la U, entiendo que Ruidíaz también tiene el sueño de volver a la U. Y hay cosas que están por delante de cualquier enfrentamiento o lo que sea, o sea, el escudo de la U tiene que estar por delante, ¿no?”.