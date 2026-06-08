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Bryan Reyna recibe dura noticia tras no tener continuidad con Universitario: "Cayó"
Universitario fichó a Bryan Reyna para que tenga protagonismo en la Liga 1 2026, pero el extremo ha tenido poca continuidad en el primer equipo crema.
Universitario de Deportes concretó el fichaje de Bryan Reyna para competir en este Torneo Apertura 2026. Sin embargo, el extremo no logró consolidarse y tuvo poca actividad en esta primera parte del campeonato. Ante este panorama, trascendió una dura noticia para el ex Belgrano que lo complica de cara al Clausura.
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Bryan Reyna recibe dura noticia con Universitario
Recientemente, el reconocido portal Transfermarkt dio a conocer una nueva actualización sobre los valores de mercado de los jugadores de la Liga 1 2026. Como el Torneo Apertura ya terminó, se evaluó el rendimiento de cada uno de los protagonistas. Sin embargo, también se puso atención en quienes se devaluaron por su falta de oportunidades. Este es el caso de Bryan Reyna.
El extremo nacional es uno de los futbolistas que más se devaluó con el paso de los meses. Una dura caída de 300 mil euros a sus 27 años. El ex Cantolao y Alianza Lima llegó a alcanzar un valor de 2,5 millones de euros cuando pasó del cuadro blanquiazul a Belgrano, pero luego su cotización disminuyó de manera considerable, registrando hoy un valor de 700 mil euros.
"Otro elemento fuertemente devaluado es Bryan Reyna. El extremo volvió al país a préstamo de Belgrano de Argentina, sin embargo su contribución al ataque de Universitario fue nula. Su valor cayó a los 700 mil euros (desde el millón).", informó el portal internacional.
Bryan Reyna se devaluó en el mercado de pases.
De momento, Bryan Reyna se mantiene en el plantel principal de Universitario de Deportes para afrontar la Copa de la Liga y el Torneo Clausura 2026. Héctor Cúper aún no ha tomado decisiones radicales con los futbolistas cremas, ya que tiene tiempo para observar detenidamente a cada uno de sus dirigidos durante los entrenamientos.
¿En qué clubes jugó Bryan Reyna?
- Cantolao
- Mallorca
- CD Toledo
- Alcoyano
- Barakaldo CF
- Las Rozas
- Alianza Lima
- Belgrano
- Universitario de Deportes
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