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Universitario desató la emoción de sus hinchas tras anunciar a dos figuras: "A dejarlo todo"
Universitario de Deportes se sigue armando para lograr el título. Anunciaron a dos figuras y desataron la emoción de sus hinchas.
El objetivo de Universitario es lograr el título nacional; por esa razón, trabaja para conformar un plantel altamente competitivo. Mediante sus redes sociales, las 'Pumas' anunciaron la renovación de las hermanas Angélica y Estrella Bustamante. Dos figuras nacionales que se perfilan como elementos clave para el equipo de Francisco Hervás.
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“Una familia de pura garra. Angelica y Estrella Bustamante se quedarán en casa para disputar la siguiente temporada de la LPV. ¡A dejarlo todo como siempre, Pumas!”, expresó el cuadro crema.
A sus 25 años, Angélica Bustamante se consolidó como una de las piezas importantes de Universitario. Su posición es la de receptora exterior y Paco Hervás confía en su capacidad para fortalecer al equipo.
Universitario anunció la renovación de Angélitca y Estrella Bustamante
Su hermana Estrella está en la 'U' desde las categorías inferiores. Conoce el club y es considerada un elemento importante a futuro. En Universitario entienden que, al entrenar con Hervás y el plantel principal, podrá consolidarse y crecer deportivamente.
Universitario vóley: renovaciones
- Karla Ortiz
- Daniela Muñoz
- Lucía Magallanes
- Mirian Patiño
- Maluh Oliveira
- Cat Flood
- Francisco Hervás
- Estrella Bustamante
- Angelica Bustamante
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