Universitario desató la emoción de sus hinchas tras anunciar a dos figuras: "A dejarlo todo"

El objetivo de Universitario es lograr el título nacional; por esa razón, trabaja para conformar un plantel altamente competitivo. Mediante sus redes sociales, las 'Pumas' anunciaron la renovación de las hermanas Angélica y Estrella Bustamante. Dos figuras nacionales que se perfilan como elementos clave para el equipo de Francisco Hervás.

“Una familia de pura garra. Angelica y Estrella Bustamante se quedarán en casa para disputar la siguiente temporada de la LPV. ¡A dejarlo todo como siempre, Pumas!”, expresó el cuadro crema.

A sus 25 años, Angélica Bustamante se consolidó como una de las piezas importantes de Universitario. Su posición es la de receptora exterior y Paco Hervás confía en su capacidad para fortalecer al equipo.

Universitario anunció la renovación de Angélitca y Estrella Bustamante

Su hermana Estrella está en la 'U' desde las categorías inferiores. Conoce el club y es considerada un elemento importante a futuro. En Universitario entienden que, al entrenar con Hervás y el plantel principal, podrá consolidarse y crecer deportivamente.

Universitario vóley: renovaciones