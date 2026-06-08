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Universitario desató la emoción de sus hinchas tras anunciar a dos figuras: "A dejarlo todo"

Universitario de Deportes se sigue armando para lograr el título. Anunciaron a dos figuras y desataron la emoción de sus hinchas.

    Jesús Yupanqui
    Universitario anunció a sus dos flamantes figuras para lograr el título.
    Universitario anunció a sus dos flamantes figuras para lograr el título. | Líbero
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    El objetivo de Universitario es lograr el título nacional; por esa razón, trabaja para conformar un plantel altamente competitivo. Mediante sus redes sociales, las 'Pumas' anunciaron la renovación de las hermanas Angélica y Estrella Bustamante. Dos figuras nacionales que se perfilan como elementos clave para el equipo de Francisco Hervás.

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    Una familia de pura garra. Angelica y Estrella Bustamante se quedarán en casa para disputar la siguiente temporada de la LPV. ¡A dejarlo todo como siempre, Pumas!”, expresó el cuadro crema.

    A sus 25 años, Angélica Bustamante se consolidó como una de las piezas importantes de Universitario. Su posición es la de receptora exterior y Paco Hervás confía en su capacidad para fortalecer al equipo.

    Universitario voley

    Universitario anunció la renovación de Angélitca y Estrella Bustamante

    Su hermana Estrella está en la 'U' desde las categorías inferiores. Conoce el club y es considerada un elemento importante a futuro. En Universitario entienden que, al entrenar con Hervás y el plantel principal, podrá consolidarse y crecer deportivamente.

    Universitario vóley: renovaciones

    • Karla Ortiz
    • Daniela Muñoz
    • Lucía Magallanes
    • Mirian Patiño
    • Maluh Oliveira
    • Cat Flood
    • Francisco Hervás
    • Estrella Bustamante
    • Angelica Bustamante
    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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