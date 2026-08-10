Este viernes el Ministerio de Educación - MINEDU - le pidió la renuncia a Sergio Ludeña, titular del IPD por las malas prácticas del protocolo durante la ceremonia del conteo regresivo que se realizó el jueves en la Plaza Mayor con la presencia de Panam Sports. En este evento no habrían considerado en el protocolo al ministro de Educación, José Antonio Chang, en ningún momento ni para el uso de la palabra.

En la gestión de Ludeña, el 31 de marzo del presente año el presidente del IPD citó a los deportistas de alto rendimiento para recibir un homenaje en Palacio de Gobierno por los resultados que obtuvieron en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025. Sin embargo, muchos atletas denunciaron maltrato de las autoridades al no poder ingresar y tuvieron que regresar a sus casas.

Por primera vez en la historia, la Municipalidad de Lima clausuró el Estadio Nacional por una semana porque hubo dos días de concierto hasta la madrugada y no se botó la cantidad inmensa de basura. Se tuvo que hacer gestiones de alto nivel para destrabar la clausura.

Sergio Ludueña, presidente del IPD

Asimismo, el sábado 13 de diciembre del 2025 en una visita al Estadio Garcilaso del Cusco, el presidente del IPD, en compañía del entonces presidente de la República, José Jerí, anunciaron la creación de un documento que contiene las pautas para la Revolución del Deporte Peruano. Esta acción debía empezar a ejecutarse en febrero del 2025 y la responsabilidad estaba a cargo del IPD. Nunca se hizo y hasta ahora se sigue esperando.

Ante el pedido de atletas de alto rendimiento de Puno, la gestión anterior del IPD (Federico Tong), sentó las bases para la creación del Centro de Alto Rendimiento Puno, en beneficio de nuestros atletas de largo aliento que han logrado importantes resultados para el país. Ante ello, la actual gestión del IPD (Sergio Ludeña) mandó al tacho todo lo avanzado dejando a nuestros atletas del sur del país sin una infraestructura moderna y descentralizada.

La exigencia de nuestros atletas de alto rendimiento, que radican en Huancayo y Arequipa, es lograr que a sus regiones se les dé la importancia que el deporte necesita, en ese sentido, a través de medios de comunicación, exigieron la modernización de las pistas atléticas con las que cuentan en la actualidad que están deterioradas. En noviembre del año pasado, el IPD logró la adquisición de las pistas y solo faltaba su instalación en Huancayo y Arequipa, pero la actual gestión prefiere tenerlas en un depósito en la Villa Panamericana. Recordemos que nuestros mejores atletas de largo aliento y que han conseguido medallas históricas para el país son de Huancayo, Arequipa, Cusco y Puno.