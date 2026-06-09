Revelan que Raúl Ruidíaz está muy golpeado porque aún no ficha por Universitario: "Ya no..."

Cuando todo hacía indicar que Raúl Ruidíaz tenía encaminado su regreso a Universitario de Deportes, el panorama ha cambiado y su arribo ya no es tan seguro porque depende de muchos factores. Primero, porque Héctor Cúper habría elegido a Gianluca Lapadula por sobre la 'Pulga' y, segundo, porque todavía tienen que resolver las situaciones de Sekou Gassama y José Rivera para poder liberar espacios en el ataque y así pueda llegar el futbolista de Atlético Grau.

En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta reveló que el futbolista de 35 años actualmente se encuentra muy “movido y golpeado” porque él estaba seguro de que, a estas fechas, ya habría cerrado su llegada a Universitario de Deportes. Pero eso no es todo: sentenció que si la 'Pulga' no llega a la 'U' en esta oportunidad, no volverá nunca más.

“Si no llega Raúl Ruidíaz en esta, ya no llega nunca más a Universitario. Creo que eso a él lo tiene hoy muy movido y golpeado, porque pensó que a estas alturas ya se podía cerrar y hoy el panorama ha cambiado”, empezó diciendo el comunicador en 'L1 Radio'.

Luego, añadió que la 'Pulga' hizo mucho esfuerzo para bajar sus pretensiones, pero el panorama es complejo: “Ha hecho mucho esfuerzo y él pensaba que a esta fecha, ya tenía cerrada la posibilidad de volver a Universitario y si llega a esta fecha y no está, es complejo”. Finalmente, sentenció: “La 'U' va a esperar la decisión de Lapadula, vamos a ver”.

Héctor Cúper eligió entre Gianluca Lapadula o Raúl Ruidíaz

Gustavo Peralta fue consultado sobre si se mantiene la información de que tanto Lapadula como Ruidíaz llegarían juntos a Universitario de Deportes . Al respecto, señaló: “Hace dos días me señalaron que para la ‘U’ como administración, los dos eran opción y los dos podían complementarse y podían estar”.

“Entiendo que hoy hablaron con Héctor Cúper y me dicen que uno u otro, no los dos. ¿Por qué? Principalmente porque hace dos días para la administración de la ‘U’ era diferente, pero han hablado con el técnico porque los dos tienen una edad, no son viejos para nada, pero consideran que llega Lapadula, sería mejor buscar un delantero extranjero más joven y de otras características”, finalizó.



