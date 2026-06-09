Guastavino eligió entre Lapadula o Ruidíaz como próximo fichaje de Universitario: "Calza"

La búsqueda de un delantero para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 sigue generando discusión en Universitario de Deportes. Mientras la directiva mantiene diálogos con Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula distintas voces vinculadas al club ya han empezado a opinar sobre cuál sería la incorporación más adecuada para encarar lo que viene. En ese contexto, Diego Guastavino tomó la palabra para escoger entre ambos futbolistas cuál consideraría el mejor fichaje.

Diego Guastavino eligió entre Gianluca Lapadula o Raúl Ruidíaz como próximo delantero de Universitario

Guastavino, recordado por su exitoso paso por Universitario en 2013 al salir campeón, evaluó la actualidad del equipo y se decantó por uno de los dos delanteros que hoy generan ilusión entre los hinchas cremas: Ruidíaz o Lapadula.

Aunque valoró el nivel de los dos futbolistas, el exmediocampista uruguayo opinó que Ruidíaz reúne características que lo convierten en la alternativa más adecuada para esta etapa de la temporada. Sobre todo, por el conocimiento que tiene de la institución y porque no requeriría tiempo de adaptación para sumarse al plantel.

Universitario decide entre Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula como su próximo fichaje

"En mi caso podría dar una opinión, que no tenga tiempo de adaptación y el jugador que calza es Raúl Ruidíaz. Creo que es el jugador que calza para este momento, de mitad de torneo o quizá que reinicie el segundo semestre. Es el jugador que representa al club", manifestó durante una entrevista en el programa 'Dale'.

Diego Guastavino también subrayó el efecto que podría tener la incorporación de la 'Pulga' en el plantel. De acuerdo con su explicación, además de sus cualidades individuales, su liderazgo y su vínculo con la camiseta crema podrían impulsar el desempeño colectivo del equipo.

"Obviamente que no es un contexto solo por un jugador, es el equipo, pero Raúl puede potenciar a muchos jugadores, generar lo que él genera con esa camiseta. Es un futbolista de jerarquía y tiene la capacidad suficiente para ayudar a sacar adelante al equipo", concluyó.

Gianluca Lapadula sería el elegido como delantero de Universitario

Héctor Cúper dio su aprobación para que Universitario de Deportes concrete el fichaje de Gianluca Lapadula, en lugar de sumar a Raúl Ruidíaz, quien, al no hallar un lugar en el club crema, quedaría descartado. No obstante, una posible salida de José Rivera podría abrirle la puerta a su incorporación.