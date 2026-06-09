Jordan Guivin y lo que tiene que pasar para ser jugador de Universitario

Todos vuelven. Jordan Guivin cumplió un excelente primer semestre en ADT, con 16 partidos y cinco goles. Por ello, tras un exhaustivo análisis y con el visto bueno de Héctor Cúper, se inició el primer contacto para cerrar su fichaje de cara al inicio del Torneo Clausura.

PUEDES VER: La fuerte condición para que Universitario fiche juntos a Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula

El volante estuvo en 2022 en Universitario, pero sin convertirse en titular habitual. Por ello, emigró a México para jugar en la liga de ascenso. Luego de un año volvió al fútbol peruano, y en este último semestre en Tarma fue uno de los jugadores que más destacó.

La directiva tiene conocimiento de que su cláusula de salida no es muy alta y ofreció el monto solicitado para que pueda convertirse en refuerzo, a más tardar, el viernes. Así seguirá buscando las otras opciones que pidió Héctor Cúper.

Jordan Guivin anotó 5 goles en 16 partidos con ADT en el Torneo Apertura.

La idea del comando técnico de Universitario es que, antes de empezar la mini pretemporada que se hará en Campomar, tenga a todo el grupo completo y comprometido con la meta de ganar el Torneo Clausura para llegar al tetracampeonato.

Actualización: Raúl Ruidíaz llegaría a Universitario si se va el Tunche Rivera

De acuerdo con lo informado por Gustavo Peralta este martes en Modo Fútbol, la posibilidad de que Raúl Ruidíaz sí llegue a Universitario podría concretarse en caso de que José Rivera deje el club. En ese escenario, la Pulga cubriría el espacio del Tunche, mientras que Gianluca Lapadula llegaría por Sekou Gassama.