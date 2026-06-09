¡No es Quiroz! La 'U' quiere remecer el mercado y va por fichaje de volante de selección: "Contrato"

El mercado de fichajes no se detiene en estas semanas y uno de los clubes que quiere dar la sorpresa es Universitario de Deportes. Recientemente, el conjunto crema ha sido vinculado a futbolistas como Gianluca Lapadula, Raúl Ruidíaz y Adrián Quiroz, pero ahora se ha revelado que un volante de la selección está en la órbita de la directiva merengue para potenciar su plantel de cara al Torneo Clausura 2026.

Universitario va por el fichaje de un volante de la selección peruana

En las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta, del programa 'Modo Fútbol', ha revelado que Universitario no quiere quedarse con los brazos cruzados y apunta a un volante que ha dado de qué hablar en este arranque del 2026. Por si fuera poco, es un viejo conocido de la casa, por lo que el club ve con optimismo su regreso cuanto antes. Nos referimos a Jordan Guivin.

Con contrato vigente en ADT, el mediocampista ha ido encontrando su mejor nivel con el elenco de Tarma, por lo que el comando técnico de Héctor Cúper no ve con malos ojos la llegada de Guivin. Eso sí, ya se dio el contacto entre clubes y con el propio jugador, por lo que todo podría cerrarse pronto, salvo ciertos aspectos que frenen el avance de la negociación.

"La 'U' ha consultado por un volante del torneo local. Ya tuvo un paso por la 'U' también, este Torneo Apertura ha sido importante. El jugador ya sabe y está ilusionado de regresar a la 'U': Jordan Guivin. Es una posibilidad, la 'U' ha hecho saber su interés y ADT también le ha hecho saber la posibilidad de consultar las condiciones del jugador que tiene contrato, que tiene una posibilidad económica para salir que no es alta, y vamos a ver si ADT quiere soltarlo. Es una posibilidad real.", informó el periodista Gustavo Peralta.

(VIDEO: Modo Fútbol)

Recordemos que Jordan Guivin ha sido parte de la selección peruana sub-23 en diversos partidos internacionales que afrontó en distintas convocatorias. Aún no ha tenido el privilegio de integrar el plantel principal.

¿En qué clubes jugó Jordan Guivin?

San Martín

Cienciano

Celaya

Universitario

Cusco FC

Los Chankas

ADT

Recordemos que el único título de Jordan Guivin fue con la camiseta de Universitario de Deportes en la temporada 2023. El volante integró el plantel que se coronó campeón ante millones de aficionados.