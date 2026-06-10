Delantero que sonaba para llegar a Universitario impacta firmando por rival de Liga 1: "Bienvenido"

Universitario de Deportes buscó a diversos delanteros para potenciar su plantel esta temporada y poder consolidar una delantera sólida y temible. Sin embargo, en este mercado de pases, se hizo oficial que uno de los atacantes que sonaba para llegar al club concretó su fichaje por un rival para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Delantero que sonaba para llegar a Universitario firma por rival de la Liga 1

Nos referimos a Pablo Erustes, delantero que sonó para reforzar a Universitario a inicios de la temporada, pero no se logró llegar a un acuerdo y terminó jugando en Melgar. Sin embargo, recientemente se confirmó que el atacante no permanecerá en el Dominó tras oficializarse su llegada a Sport Boys.

La ‘Misilera’ anunció en sus redes sociales la llegada del delantero de 32 años para afrontar todo el Torneo Clausura, dejando totalmente descartada cualquier opción que pudiera surgir o reaparecer con la ‘U’.

Pablo Erustes, delantero que sonó en Universitario, firmó con Sport Boys

“Bienvenido a ‘El Primer Campeón’. Pablo Erustes se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2026”, fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales.

Cabe señalar que Erustes atraviesa una etapa muy cuestionada, ya que solo ha podido anotar un gol en los 13 partidos que ha jugado en la Liga 1.

Pablo Erustes sonó para llegar a Universitario en este 2026

Según indicó en su momento Gustavo Peralta, Pablo Erustes fue ofrecido a Universitario a finales de 2025 y apareció como una opción en la escuadra merengue gracias a los 15 goles que había anotado en la última temporada.

Sin embargo, las negociaciones entre las partes no avanzaron como se esperaba, por lo que Melgar decidió negociar con el jugador para concretar su llegada.