¡Confirmado! Javier Rabanal regresa al fútbol peruano para dirigir a destacado club de la Liga 1

Los movimientos en el mercado de pases en la Liga 1 2026 sorprenden a más de uno. Javier Rabanal es protagonista de un fichaje que desató una serie de comentarios, sobre todo entre los hinchas de Universitario de Deportes.

Tras su breve paso por el cuadro crema, donde fue destituido de su cargo por el bajo nivel que mostró el equipo, el estratega español asumirá las riendas de Cusco FC en el Torneo Clausura.

Así lo confirmó Gustavo Peralta en su cuenta de X. El comunicador agregó que el entrenador español está en la ciudad imperial para arreglar los últimos detalles de su contrato.

'Javier Rabanal es nuevo DT de Cusco FC. El técnico español ya se encuentra en la ciudad imperial arreglando los últimos detalles', indicó Peralta.

Javier Rabanal es nuevo entrenador de Cusco FC

¿Cuándo Javier Rabanal volverá al Monumental?

Por la segunda fecha del Torneo Clausura, Javier Rabanal tendrá que volver al Estadio Monumental para enfrentar a Universitario. Ahora, el DT español vestirá el buzo del cuadro imperial.

Los hinchas cremas quedaron inconformes con el trabajo que realizó Rabanal, y varios lo señalan como el principal responsable del mal momento de la U en el primer semestre de la temporada.