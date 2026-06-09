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Jorge Sampaoli, ex Sport Boys, rompió el mercado y firmó por mítico club hasta 2027: "Trato"

Jorge Sampaoli, quien fue técnico de Sporting Cristal y de Sport Boys en el fútbol peruano, fue confirmado como entrenador de un histórico club hasta 2027.

Luis Blancas
Jorge Sampaoli, extécnico de Sport Boys, firmó por histórico club hasta 2027
Jorge Sampaoli, extécnico de Sport Boys, firmó por histórico club hasta 2027 | Composición: Líbero
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Jorge Sampaoli empezó su carrera como técnico en el fútbol peruano al dirigir a clubes como Juan Aurich, Sport Boys, Bolognesi y Sporting Cristal. Luego, su trayectoria fue en ascenso hasta convertirse en multicampeón y alcanzar reconocimiento mundial. Ahora fue confirmado como entrenador de un club histórico: estamos hablando deTalleres de Córdoba.

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Jorge Sampaoli, extécnico de Sport Boys, firmó por histórico club hasta 2027

El periodista César Luis Merlo utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para confirmar que Sampaoli y Talleres de Argentina llegaron a un acuerdo para que se convierta en su nuevo técnico hasta fines de 2027.

“¡Trato hecho! Jorge Sampaoli es el nuevo entrenador de Talleres. El club y el entrenador llegaron a un acuerdo total. Firmará hasta diciembre de 2027”, informó el comunicador experto en fichajes internacionales.

Jorge Sampaoli es nuevo técnico de Talleres de Córdoba

Jorge Sampaoli es nuevo técnico de Talleres de Córdoba

Jorge Sampaoli, antes de fichar por el elenco argentino, estuvo a cargo de la dirección técnica de Atlético Mineiro; sin embargo, los malos resultados que obtuvo tras dirigir 34 partidos y conseguir 10 victorias, 16 empates y 8 derrotas entre la Copa Sudamericana y el Brasileirao en su segunda etapa en el club ocasionaron su pronta salida.

Anteriormente, el entrenador de 66 años fue técnico de Argentino, Juan Aurich, Sport Boys, Bolognesi, Sporting Cristal, O’Higgins, Emelec, Universidad de Chile, Selección de Chile, Sevilla FC, Selección de Argentina, Santos, Atlético Mineiro, Marsella, Flamengo y Stade Rennes.

Jorge Sampaoli fue técnico de Sport Boys

A comienzos de 2002, Sport Boys incorporó a Jorge Sampaoli procedente de Juan Aurich, impulsado por el buen desempeño que venía mostrando como entrenador. El técnico argentino dirigió un total de 62 encuentros hasta el cierre de 2003, período en el que registró 24 victorias, 18 empates y 20 derrotas. La ausencia de títulos y la imposibilidad de clasificar a un torneo internacional motivaron su salida.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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