¿Vuelve al Perú? Club campeón quiere dar el golpe con Sampaoli como DT: "Abrió negociaciones..."

En Argentina señalaron que un prestigioso club tiene en la mira al ex Sporting Cristal, Jorge Sampaoli, y podría ser su DT esta temporada. ¿Vuelve a la Liga 1?

Solange Banchon
Jorge Sampaoli cerca de volver a dirigir a prestigioso club del extranjero
Jorge Sampaoli cerca de volver a dirigir a prestigioso club del extranjero | Composición: Líbero
Alexi Stival, no es más DT de Atlético Mineiro debido a una serie de malos resultados en el Brasileirao, por lo que, el cuadro 'Galo' está en búsqueda de su reemplazo esta temporada. Bajo esa premisa, el nombre del entrenador Jorge Sampaoli se asoma en el equipo de Belo Horizonte.

Independiente hizo tajante pedido durante la audiencia de Conmebol ante U de Chile

PUEDES VER: ¡Atento, Alianza! El contundente pedido que hizo Independiente en plena audiencia Conmebol

De acuerdo a la información que brindó el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales, la directiva de 'La selección del Pueblo', se encuentra dialogando con el popular 'Hombrecito' para que asuma las riendas del plantel, luego de la salida oficial de 'Cuca'. Esta noticia cobró fuerza, después de que Martín Anselmi rechazara la propuesta.

"Atlético Mineiro abrió negociaciones con Jorge Sampaoli para que sea su nuevo entrenador. El club tomó la decisión de avanzar por él, luego de que Martín Anselmi no aceptara el cargo", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Jorge Sampaoli en la mira de Atlético Mineiro de Brasil

Jorge Sampaoli en negociaciones avanzadas con Atlético Mineiro

Al cierre de este artículo, César Luis Merlo reveló que las negociaciones entre ambas partes están muy avanzadas y en las próximas horas se podría anunciar su llegada a Atlético Mineiro.

"En lo deportivo las partes coinciden y ahora se negocia el aspecto económico. El club tiene la intención de cerrar todo lo antes posible", acotó. Cabe recordar que, de oficializarse su arribo al elenco 'Galo', el DT estaría regresando a la institución luego de cinco años. Su última etapa fue en el 2020.

¿Por qué Martín Anselmi rechazó la oferta de Atlético Mineiro?

El reconocido periodista argentino contó que por ahora Anselmi no puede liderar un proyecto que requiera de resultados inmediatos, ya que necesita de al menos una pretemporada para afianzar su estilo de juego.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

