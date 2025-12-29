Spezia toma firme medida con Gianluca Lapadula en medio del mercado de fichajes: "No está"

Uno de los jugadores que ha perdido protagonismo en las últimas semanas es Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano no ha tenido la continuidad esperada con Spezia por la Serie B de Italia, por lo que ahora Stefano Melissano, director deportivo de la institución italiana, reveló la decisión final sobre el futuro del 'Bambino'.

Spezia tomó decisión sobre futuro de Gianluca Lapadula

Desde Italia, medios reportaron que uno de los nombres que era duda en cuanto a continuidad en Spezia concernía a Gianluca Lapadula. Dado que no tenía muchos minutos en el primer equipo, había alta expectativa por ver la postura del club sobre el atacante de la selección peruana.

Sin embargo, Stefano Melissano, director deportivo de Spezia, aseguró al 100% que Gianluca Lapadula no está en la lista de jugadores transferibles para este mercado de invierno. De esta forma, el ítalo-peruano se mantendrá en el cuadro italiano en busca de una mejora para lo que resta de la temporada.

"Lapadula no está en el mercado, es un jugador importante para el Spezia, tanto dentro como fuera del campo. Ahora mismo, está teniendo poco tiempo de juego porque viene de un período de readaptación, nada más"

(VIDEO: Spezia)

Spezia de Gianluca Lapadula lejos del ascenso

Spezia está más para el descenso a Tercera División que al ascenso a la Serie A de Italia. El equipo de Gianluca Lapadula marcha en la 15° posición y está a salvándose de la baja por diferencia de goles. Es por ello, que ahora el equipo necesita una reacción radical para el 2026, en el que tendrán 18 jornadas para aspirar a la zona de playoffs y soñar con su retorno a Primera.

¿Cuándo termina el contrato de Gianluca Lapadula con Spezia?

De momento, Gianluca Lapadula tiene contrato con Spezia hasta junio del 2026; por ende, el delantero ítalo-peruano tratará de conseguir el gran objetivo del plantel que es pelear el ascenso a la Serie A de Italia. Posterior a ello, se evaluará su continuidad para la siguiente temporada 2026-27.