Álex Valera, el goleador de Perú: superó a Farfán y Lapadula en importante estadística

La selección peruana se encuentra en medio de los últimos amistosos de este 2025 ante Rusia y Chile en Europa. Tras el primer duelo por fecha FIFA, el futbolista que anotó por Perú e hizo celebrar a todos los nacionales fue Álex Valera, quien logró marcar un golazo y con ello consiguió una gran estadística superando a Jefferson Farfán y Gianluca Lapadula.

Álex Valera da el golpe y superó a Jefferson Farfán y Gianluca Lapadula en esta estadística tras gol a Rusia

Según informó el portal de estadística 'Son Datos No Opiniones' del periodista Jesús Chirinos, Valera logró un hito tras su gol contra Matvéi Safónov, arquero de Rusia. Álex registró 4 goles en 1,038 minutos disputados por la selección peruana, es decir, cada 260 minutos.

Álex Valera superó en notable estadística a Jefferson Farfán y Gianluca Lapadula, según el portal 'Son Datos No Opiniones. Foto: X

Esto supera por completo a la delantero y exfigura de Perú, Gianluca Lapadula y Jefferson Farfán, quienes anotan cada 326 minutos y 267 con la Bicolor, respectivamente. A quien aún no ha superado Valera es al delantero de todos los tiempos, Paolo Guerrero, quien marca cada 238 minutos.

Es importante destacar que, a pesar de haber roto esta estadística, no podemos dejar de mencionar que el delantero de Universitario solo ha marcado en amistosos, mientras que Farfán es considerado el máximo goleador de Perú en Eliminatorias Sudamericanas.

Gol de Álex Valera a Rusia

En el minuto 81 del compromiso, Álex Valera recibió el balón desde la mitad de la cancha, se abrió espacio y realizó un potente remate para vencer al guardameta Safonov, quien no pudo hacer nada para evitar el gol en su arco.

Video: América TV