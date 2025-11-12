Andrés Mendoza no quiere que llamen 'Nazario' a Álex Valera: "No seas abusivo..."

La selección peruana logró un empate ante Rusia en un amistoso por fecha FIFA gracias a un golazo de Álex Valera desde fuera del área. Como era de esperarse, su tanto desató la algarabía de los hinchas peruanos en el estadio Gazprom Arena, de la ciudad de San Petersburgo y la banca de suplentes de la ‘Blanquirroja’.

Tras el encuentro, el delantero de Universitario de Deportes acaparó las portadas de diferentes medios en el que resaltan su buen momento luego de haber conseguido el tricampeonato de la Liga 1 con los cremas. En ese contexto, el exfutbolista Andrés Mendoza captó la atención con un particular mensaje luego de escuchar que le dicen 'Nazario' en el programa ‘Datazo’ para el canal de Tinbet.

¿Qué dijo Andrés Mendoza sobre Álex Valera?

"¿Cómo se llama él? Hay uno solo nada más. Está mal ese apodo, cómo vas a poner ese apodo, no seas abusivo. A mí en Bélgica me decían Eddie Murphy, pero cómo vas a meter a Ronaldo, le estás faltando el respeto al fenómeno, no lo metas”, dijo el popular ‘Cóndor’ muy sorprendido.

Cabe mencionar que el goleador de la 'U' ingresó en el segundo tiempo para darle nuevos aires al equipo de Manuel Barreto luego de estar siendo superados desde la parte inicial del compromiso. El atacante crema recibió el pase por el medio y no dudó en sacar el remate potente desde fuera del área rival.

Álex Valera: Valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el delantero de la 'U', Álex Valera, tiene un valor en el mercado actual de 1,00 mill. €.

Próximo partido de la selección peruana por fecha FIFA

Luego del empate con Rusia en amistoso por fecha FIFA, la selección peruana de Manuel Barreto tendrá un nuevo reto antes de finalizar el 2025. Será ante Chile el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi.