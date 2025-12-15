EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: última medida del USCIS NO SE APLICA con carácter retroactivo

Los recientes ajustes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) respecto a la duración de los permisos de trabajo han generado confusión y rumores en redes sociales. La nueva norma reduce la vigencia de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) a 18 meses. Sin embargo, es fundamental comprender quiénes se ven realmente afectados y cómo esto impacta tanto a trabajadores como a empleadores.

Última medida del USCIS sobre permisos de trabajo de 18 meses no aplica de manera retroactiva para todos los inmigrantes

Según la abogada de inmigración Liudmila Marcelo, en entrevista con Diario Las Américas, el cambio a 18 meses solo aplica para solicitudes nuevas o que aún estén pendientes. "Esto no afecta a quienes ya cuentan con un permiso de trabajo vigente por cinco años", explicó Marcelo.

Los titulares actuales mantendrán la fecha de expiración que figura en su documento, a menos que USCIS publique una nota oficial que indique lo contrario.

La experta destacó que, pese a los rumores que circulan en Internet, la medida no acorta los permisos existentes. "La reducción de la vigencia es únicamente para los permisos presentados a partir de hoy", subrayó.

La medida de USCIS podría retrasar permisos de trabajo, según expertos.

¿Cuáles son las consecuencias para trabajadores y empleadores en Estados Unidos?

Marcelo también señaló los efectos directos de la vigencia más corta. Para los trabajadores, los periodos sin permiso pueden generar riesgos de pérdida de empleo si la autorización expira antes de completarse la renovación. Además, en varios estados, la licencia de conducir depende de la vigencia del permiso laboral, lo que podría complicar los trámites.

Desde el punto de vista financiero, renovar el permiso cada año y medio implica mayores gastos personales, ya que cada trámite requiere un pago. Los empleadores también se ven afectados: los departamentos de recursos humanos ahora deben verificar la autorización con más frecuencia, en lugar de confiar en la vigencia anterior de cinco años.

Marcelo recomienda iniciar la renovación al menos seis meses antes de la expiración para evitar problemas con la licencia de conducir o la autorización legal para trabajar.

El director de USCIS, Joe Edlow, defendió la medida, indicando que la renovación más frecuente permite al gobierno verificar a los solicitantes con mayor regularidad. Según Edlow, esta acción asegura que quienes buscan empleo en EE. UU. no representen un riesgo para la seguridad pública ni fomenten ideologías antiamericanas.