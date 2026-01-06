0

Fecha confirmada de la presentación de Sporting Cristal en la Tarde Celeste 2026

Julio César Uribe, Director General de fútbol de Sporting Cristal, dio a conocer cuándo se realizará la espera Tarde Celeste para presentar el plantel 2026.

Sandra Morales
Finalmente, Sporting Cristal anunció la fecha y el lugar donde se llevará a cabo la Tarde Celeste 2026, evento en el que presentarán oficialmente a todo su plantel con miras a la Liga 1 y a la segunda fase de la Copa Libertadores.

De acuerdo con las declaraciones de Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, la Tarde Celeste 2026 se llevará a cabo el domingo 25 de enero. Hasta el momento no se ha confirmado al rival ni el estadio; sin embargo, todo apunta a que se desarrollará en el Alberto Gallardo, debido a que el Estadio Nacional tiene programados varios conciertos.

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

