Fecha confirmada de la presentación de Sporting Cristal en la Tarde Celeste 2026

Finalmente, Sporting Cristal anunció la fecha y el lugar donde se llevará a cabo la Tarde Celeste 2026, evento en el que presentarán oficialmente a todo su plantel con miras a la Liga 1 y a la segunda fase de la Copa Libertadores.

De acuerdo con las declaraciones de Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, la Tarde Celeste 2026 se llevará a cabo el domingo 25 de enero. Hasta el momento no se ha confirmado al rival ni el estadio; sin embargo, todo apunta a que se desarrollará en el Alberto Gallardo, debido a que el Estadio Nacional tiene programados varios conciertos.