Fecha confirmada de la presentación de Sporting Cristal en la Tarde Celeste 2026
Julio César Uribe, Director General de fútbol de Sporting Cristal, dio a conocer cuándo se realizará la espera Tarde Celeste para presentar el plantel 2026.
Finalmente, Sporting Cristal anunció la fecha y el lugar donde se llevará a cabo la Tarde Celeste 2026, evento en el que presentarán oficialmente a todo su plantel con miras a la Liga 1 y a la segunda fase de la Copa Libertadores.
PUEDES VER: Alianza Lima cerca de firmar a figura de la selección peruana para buscar el título: "Vínculo..."
De acuerdo con las declaraciones de Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, la Tarde Celeste 2026 se llevará a cabo el domingo 25 de enero. Hasta el momento no se ha confirmado al rival ni el estadio; sin embargo, todo apunta a que se desarrollará en el Alberto Gallardo, debido a que el Estadio Nacional tiene programados varios conciertos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90