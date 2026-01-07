0

Delantero de Sporting Cristal se irá del club para jugar en mítico equipo de Liga 1: "¡Con todo!"

¡Oficial! Sporting Cristal impacta en su hinchada luego de anunciar el préstamo de su delantero hacia otra escuadra de la Liga 1 2026. ¿A quién nos referimos?

Solange Banchon
Atacante de Sporting Cristal saldrá cedido a importante club de la Liga 1 por todo el 2026
Atacante de Sporting Cristal saldrá cedido a importante club de la Liga 1 por todo el 2026
Sporting Cristal es uno de los clubes que viene anunciando nuevos fichajes y también salidas para afrontar la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Conmebol Libertadores. La directiva sabe que el desafío será complejo este año ya que varios elencos también persiguen la misión de ganar el título nacional. Bajo ese escenario, en pleno mercado de pases, el conjunto cervecero oficializó el préstamo de una de sus figuras.

Henry Caparó no sigue en Sporting Cristal para la temporada 2026.

Sporting Cristal hace oficial el préstamo de su atacante a club de la Liga 1 2026

Se trata de Aldair Vásquez. A través de sus redes sociales, la institución rimense confirmó que el delantero nacional volverá a jugar en Atlético Grau de Piura, donde buscará seguir teniendo mayores minutos.

"Préstamo por todo el 2026 a Atlético Grau. ¡Con todo, Aldair!", indicó Sporting Cristal en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Cabe resaltar que, durante la última temporada, el atacante de 22 años defendió la camiseta del elenco 'Albo' donde disputó 31 encuentros, asimismo marcó un gol y brindó una asistencia.

Aldair Vásquez

Sporting Cristal hizo oficial el préstamo de Aldair Vásquez/Foto: X

De esta forma, Vásquez tendrá su tercer año consecutivo con el 'Patrimonio de Piura' tras su fichaje en el 2024. Ese mismo año, el talentoso futbolista jugó oficialmente 25 cotejos en la Liga 1, una cantidad que evidencia su importante rol protagónico, pese a no haber sido titular indiscutible.

Aldair Vásquez

Aldair Vásquez llegó a Atlético Grau en la temporada 2024

¿Quién es Aldair Vásquez?

César Aldair Vásquez Garcés es un deportista peruano de 22 años. Mide 1.68 y se desempeña como mediocentro ofensivo, sin embargo también puede asumir las funciones de delantero centro y extremo izquierdo. Sus características ofensivas, permiten que el canterano del cuadro bajopontino se adapte al estilo de juego de su entrenador. Actualmente tiene contrato con Sporting Cristal hasta la temporada 2027.

Valor en el mercado de Aldair Vásquez

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, el habilidoso atacante tiene un actual valor de 400 mil euros en el mercado de pases tras su presente deportivo. Aquella cifra es la más alta en su carrera profesional.

