¡Traicionó a Bolivia! Hermano de Marcelo Martins EXPLOTA tras quedar fuera del repechaje

La paz en la Selección de Bolivia se rompió de la manera más inesperada. Lo que debía ser una lista de unidad para buscar el sueño mundialista en el repechaje, se ha convertido en un incendio mediático tras la ausencia de su máximo referente histórico: Marcelo Moreno Martins. Pero lo que nadie esperaba era que el fuego viniera desde su propio círculo íntimo.

Tras salir del retiro y fichar por Oriente Petrolero con la única obsesión de llevar a "La Verde" al Mundial, el seleccionador Óscar Villegas decidió darle la espalda al "Matador". La lista de 28 convocados para el duelo trascendental ante Surinam se publicó, y el nombre del goleador histórico brilló por su ausencia.

La respuesta no tardó en llegar, y no fue sutil. Marlon Martins, hermano del delantero, tomó sus redes sociales para lanzar una "bomba" que dejó mudos a los hinchas bolivianos.

A través de una historia de Instagram, Marlon fue directo al hueso. Con un mensaje cargado de ironía y despecho por el trato recibido hacia su hermano, publicó un contundente: "Vamos Surinam, carajo".

La frase, que apoya abiertamente al rival que separa a Bolivia de la Copa del Mundo, se viralizó en minutos. Para muchos, es el reflejo del dolor de una familia que siente que el fútbol boliviano no tiene memoria; para otros, una falta de respeto imperdonable hacia la camiseta nacional.

"Vamos Surinam", fue el mensaje del hermano de Marcelo Martins tras su no convocatoria a Bolivia.

¿Por qué Marcelo Martins quedó fuera de la convocatoria de Bolivia?

Aunque la ilusión del regreso era total, los motivos de Villegas parecen ser estrictamente deportivos:

Falta de ritmo: A sus 38 años, Martins apenas sumaba unos minutos tras su largo retiro.

Proyecto joven: El DT apuesta por una media de edad de 23 años para ganar intensidad.

Exigencia física: Villegas ya había advertido que Moreno debía demostrar que podía aguantar 90 minutos de alta competencia, algo que el cuerpo técnico no vio claro.

Bolivia se juega la vida este 26 de marzo. El ganador seguirá en carrera hacia el Mundial 2026, pero el ambiente llega más caldeado que nunca. ¿Podrá "La Verde" superar este sismo interno o la ausencia del histórico pasará factura?