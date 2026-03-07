0
Tabla de posiciones y resultados del Torneo Apertura

DT de Deportivo Cali dejó sin palabras a Pedro Gallese y renunció en vivo: "No soy..."

Alberto Gamero impactó a todo el mundo, incluyendo a Pedro Gallese , tras renunciar en vivo por los malos resultados en la Liga BetPlay.

Francisco Esteves
DT de Deportivo Cali renunció en vivo y sorprendió a Pedro Gallese.
DT de Deportivo Cali renunció en vivo y sorprendió a Pedro Gallese. | Foto: Composición Líbero.
Debido a sus malos resultados con Deportivo Cali, Alberto Gamero decidió renunciar a su cargo en plena conferencia de prensa e impactó a todo el mundo, sobre todo al portero de la selección peruana Pedro Gallese. Recordemos que nuestro compatriota llegó al club colombiano a inicios de temporada y se ha convertido en pieza clave para la institución.

Es fútbol. Debo irme hoy; no soy el peor, pero tampoco soy el mejor. La realidad es que cuando las cosas no andan bien, en todas partes o en todos los caminos de la vida, hay que mirar y dar un paso al costado”, indicó el entrenador una vez terminado el partido contra Once Caldas, el cual terminó 2-0 en contra.

NOTA EN DESARROLLO…

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

