DT de Deportivo Cali dejó sin palabras a Pedro Gallese y renunció en vivo: "No soy..."
Alberto Gamero impactó a todo el mundo, incluyendo a Pedro Gallese , tras renunciar en vivo por los malos resultados en la Liga BetPlay.
Debido a sus malos resultados con Deportivo Cali, Alberto Gamero decidió renunciar a su cargo en plena conferencia de prensa e impactó a todo el mundo, sobre todo al portero de la selección peruana Pedro Gallese. Recordemos que nuestro compatriota llegó al club colombiano a inicios de temporada y se ha convertido en pieza clave para la institución.
PUEDES VER: Sporting Cristal pedirá duro castigo contra jugador de Alianza Atlético por insulto a Cristiano
“Es fútbol. Debo irme hoy; no soy el peor, pero tampoco soy el mejor. La realidad es que cuando las cosas no andan bien, en todas partes o en todos los caminos de la vida, hay que mirar y dar un paso al costado”, indicó el entrenador una vez terminado el partido contra Once Caldas, el cual terminó 2-0 en contra.
NOTA EN DESARROLLO…
